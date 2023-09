PM: Assassin’s Creed Mirage: Launch-Trailer veröffentlicht (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kommende Woche, am 5. Oktober 2023, erscheint das neueste Spiel der beliebten Assassin's Creed-Reihe. Um die Wartezeit zu überbrücken, hat das Team nun bereits den offiziellen Launch-Trailer von Assassin's Creed Mirage veröffentlicht. Diesen gibt es hier:

Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober 2023 für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Spieler:innen können auch Ubisoft+ auf Xbox, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect abonnieren, um am Erscheinungstag Zugriff auf das Spiel zu erhalten.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter:https://store.ubisoft.com/de/home