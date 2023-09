PM: Marvel‘s Spider-Man 2 baut auf den Barrierefreiheitsoptionen der Vorgängertitel auf und führt neue Funktionen ein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Advanced Senior UX Researcher bei Insomniac Games. Da die Veröffentlichung von Marvel‘s Spider-Man 2 in Kürze ansteht, freut sich unser Team bei Insomniac sehr, eine von vielen Möglichkeiten zu präsentieren, wie wir alle #BeGreaterTogether sein können – durch Barrierefreiheit! Dazu möchte ich heute einige der bemerkenswerten Barrierefreiheitsfunktionen vorstellen, die bereits zum Launch am 20. Oktober ins Spiel schwingen, und dann an Sam Schaffel, Accessibility Design Researcher von Insomniac Games, übergeben, der euch auf den neuesten Stand bringt, welche weiteren Funktionen mit einem Update nach der Veröffentlichung erscheinen werden.

Aufbauend auf unseren Erfahrungen aus unseren letzten Spielen bauen wir nützliche Barrierefreiheitsfunktionen aus den beiden Vorgängertiteln der „Marvel‘s Spider-Man“-Reihe und Ratchet & Clank: Rift Apart ein. Wie bei jedem neuen Titel mussten wir auch neue Funktionen entwickeln, die die erweiterten Gameplay-Systeme unserer liebsten Netzschwinger unterstützen.

Rasante Action und spannende Kämpfe sind die Markenzeichen unserer „Marvel‘s Spider-Man“-Reihe, ob ihr nun gegen Kraven und seine Jäger antretet oder Lizard durch Marvels New York verfolgt. Unsere vorherigen Spiele der Reihe enthielten verschiedene Herausforderungsstufen (Freundlich, Unglaublich usw.) und wir freuen uns heute sehr, die Herausforderungsstufen-Modifikatoren vorzustellen, mit denen ihr drei Aspekte des Gameplays individuell anpassen könnt: Gegnergesundheit, Gegnerschaden und Tarnerkennung. Diese Einstellungen könnt ihr je nach euren Vorlieben und Bedürfnissen kombinieren.

Wir behalten auch einige wichtige Gameplay-Funktionen bei, die den Kampf und die Fortbewegung erleichtern sollen, indem Tasteneingaben reduziert werden oder mehr Zeit zum Reagieren auf viele Szenarien im Spiel zur Verfügung gestellt wird.

Die Verfolgungshilfe ist eine Funktion, die wir erstmals in Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales und Marvel‘s Spider-Man Remastered eingeführt haben, da einige Spieler bei der ursprünglichen Veröffentlichung 2018 Schwierigkeiten hatten, die Story zu beenden. Die Funktion wird in Marvel‘s Spider-Man 2 ähnlich funktionieren: Die Höchstgeschwindigkeit des Ziels wird reduziert, das Zeitfenster bis zur Flucht verlängert, ein Ziel in Reichweite wird automatisch anvisiert und die Kamera wird auf das Ziel fixiert, wenn ihr R3 drückt. Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass diese Funktionen wieder zur Verfügung stehen und sowohl beim Schwingen als auch bei unserem brandneuen Netzflügel-Fortbewegungssystem funktionieren werden!

Automatische Quick-Time-Events, die Möglichkeit, beim wiederholten Drücken von Tasten die Taste stattdessen gedrückt zu halten, und die Netzschießer-Salve feiern ebenfalls alle ein Comeback, um motorische Ermüdung zu verringern und euch in der Action zu halten.

Da wir gerade von Action sprechen – natürlich kann es kein neues Insomniac-Spiel geben, ohne zwei Dinge einzubauen, die unser Team und die Community lieben: Kurzbefehle und Spielgeschwindigkeit!

Unsere Kurzbefehle ermöglichen es den Spielern, der Links- und Rechts-Taste verschiedene Optionen zuzuweisen. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, mehrere Tasten auf einmal zu drücken, eine schnelle Möglichkeit sucht, die Spieloptionen für den hohen Kontrast ein- oder auszuschalten, oder auch den Fotomodus mit einem einzigen Tastendruck öffnen möchtet, könnt ihr diese Funktionen der Links- oder Rechts-Taste zuweisen, um sie während des Spiels schnell zu verwenden.

Erstmals in Ratchet & Clank: Rift Apart und jetzt auch in Marvel‘s Spider-Man 2 können die Spieler den Kurzbefehl-Tasten auch eine Spielgeschwindigkeit von 70 %, 50 % oder 30 % der Echtzeit-Rate zuweisen. Das ermöglicht es euch, die Action zu verlangsamen und euch Zeit zu verschaffen, auf verschiedene Gameplay-Szenarien zu reagieren:

· Braucht ihr mehr Zeit, um auf Jäger-Fäuste zu reagieren, die auf euer Gesicht zufliegen? Aktiviert eine andere Spielgeschwindigkeit!

· Kämpft ihr gegen Lizard und braucht mehr Zeit, um die Tasten zu drücken? Die Spielgeschwindigkeit kann euch helfen!

· Wartet ihr auf den perfekten Moment, um Spider-Man bei einem akrobatischen Schwung abzulichten? Ihr denkt es euch sicher schon … Die Spielgeschwindigkeit ist euer Freund und Helfer!

Eine weitere Option in unserer Heldengalerie der Barrierefreiheitsfunktionen bei Veröffentlichung ist die Audiofrequenzsteuerung. Sie ermöglicht es den Spielern, unangenehme Geräusche mit dem Hochfrequenz-Limit (zum Beispiel ein hohes Klingeln), dem Niederfrequenz-Limit (zum Beispiel den Bass einer Explosion) oder mit einer benutzerdefinierten Einstellung über den Kerbfilter zu deaktivieren, damit sie Petes coole Sprüche in Ruhe genießen können, während er eine detonierende Granate zurückwirft.

Dies sind nur einige der Funktionen, auf die sich das Team bei der Veröffentlichung von Marvel‘s Spider-Man 2 besonders freut. Um die vollständige Liste der Barrierefreiheitsfunktionen anzusehen, die bei Veröffentlichung enthalten sein werden, empfehlen wir euch die Knowledge Base von Insomniac: insom.games/MSM2-Accessibility

Und jetzt übergebe ich an Sam Schaffel, der uns mehr über einige der tollen Barrierefreiheitsfunktionen erzählt, die es nach der Veröffentlichung geben wird!

Vielen Dank, Michele! Zum Start von Marvel‘s Spider-Man 2 gibt es also bereits eine ganze Reihe von Barrierefreiheitsfunktionen, die das Team zusammengestellt hat, aber wir arbeiten auch an neuen Funktionen, die nach der Veröffentlichung des Spiels am 20. Oktober hinzukommen werden. Zu den Highlights gehören unter anderem:

Audiodeskriptionen, die visuellen Kontext liefern und die Filmsequenzen und sogar die Quick-Time-Events mit einer Erzählstimme versehen. Wir glauben, dass diese Funktion für Spieler, die Audiodeskriptionen bei Filmen oder Fernsehsendungen nutzen, sehr spannend sein wird, und wir ermutigen alle, die diese Funktion noch nicht kennen, sie auszuprobieren, um herauszufinden, ob sie ihnen gefällt! Die Audiodeskription wird häufig mit einem hochwertigen Hörbuch verglichen. Wir arbeiten mit unseren großartigen Partnern von Descriptive Video Works (die seit über 20 Jahren verschiedene Audiodeskriptionen für Film und Fernsehen sowie für Spiele wie The Last of Us Part 1 erstellen) zusammen, um dieses Erlebnis allen Spielern auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, kastilischem Spanisch, lateinamerikanischem Spanisch und Japanisch zu bieten.

Der Screenreader liest verschiedene Dinge vor, um den Spielern bei der Navigation auf dem Bildschirm zu helfen, wie zum Beispiel Tutorials, Ingame-Menüs wie das Einstellungen-Menü, aber auch unsere Touchpad-Menüs wie die Karte, Fähigkeiten, Geräte, Sammelgegenstände, Anzüge, die Moves-Liste und mehr. Über den Screenreader-Status-Kurzbefehl wird außerdem das Vorlesen des HUDs (Head-up-Display) auf Abruf zur Verfügung stehen. Die Spieler können die Screenreader-Audioausgabe über die Wiederholungsverzögerung und das Verzögerungsintervall auch anpassen, indem sie festlegen, wie oft der Text bei Inaktivität wiederholt wird.

Erweiterte Untertitel werden für Filmsequenzen und wichtige Audio-Ereignisse während des Gameplays verfügbar sein. Es gibt erweiterte Untertitel für Offscreen- und Umgebungssoundeffekte, Musik und mehr. Die erweiterten Untertitel sind ebenfalls umfangreich anpassbar, darunter Größe, Farbe, Hintergrund-Opazität und Hintergrundfarbe. Diese Einstellungen sind unabhängig von denen für die regulären Untertitel.

Diese Funktionen und andere Überraschungen erreichen euch über ein Update im Dezember 2023 ohne zusätzliche Kosten!

Ich durfte beratend für den kommenden Access Controller für die PlayStation 5-Konsole tätig sein, der Spielern mit Behinderung allein oder in Kombination mit dem DualSense Wireless-Controller die Möglichkeit gibt, ihre Spielweise individuell anzupassen, und eine Vielzahl von Optionen und Einsatzmöglichkeiten bietet. Hier möchte ich meine persönliche Konfiguration mit euch teilen und erklären, wie diese Controller in Marvel‘s Spider-Man 2 miteinander kombiniert werden können! Außerdem könnt ihr im folgenden Video mehr über den Controller erfahren und euch mein Gespräch von Anfang des Jahres mit Alvin Daniel, dem Produktleiter des Access Controllers, und Paul Lane, dem Experten für Barrierefreiheit, ansehen.

Bei der Kombination beider Controller verwende ich meine rechte Hand für den DualSense Wireless-Controller und meine linke Hand für den Access Controller, auf dem ich verschiedene Tasten und den Stick zum Bewegen bediene. Eine meiner Lieblingsfunktionen ist es, einer einzelnen Taste zwei Befehle zuzuweisen. Ich mag es auch sehr, ein Steuerungsprofil zu haben, das verschiedene Aktionen einschließt: vier Fähigkeiten (eine Mischung aus neuen und klassischen wie Kettenblitz, Venom-Sprint, Venom-Schmetter und Galvanisierung), Geräte (einschließlich des Netzgreifers) und L3 + R3, um die Mega-Venom-Attacke zu aktivieren – die lege ich auf die große Taste in der Mitte. Es ist einfach ein tolles Gefühl, mit dieser Eingabe einen so spektakulären Angriff auszuführen! Dank des Systems für benutzerdefinierte Profile kann ich ein eigenes Steuerungsprofil für Marvel‘s Spider-Man 2 festlegen, das ich für solche Befehle mit gleichzeitig gedrückten Tasten nutze, während ich andere Funktionen wie die Spielgeschwindigkeit über die Kurzbefehle der Links- und Rechts-Taste des DualSense Wireless-Controllers zuweisen kann.

Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere Initiativen zur Barrierefreiheit bei Insomniac Games fortzusetzen und neue Wege zu finden, wie immer mehr Menschen die von uns entwickelten Spiele erleben können. Wir freuen uns riesig auf die Veröffentlichung am 20. Oktober 2023 und würden liebend gerne hören, was ihr über das Spiel denkt, wenn ihr es selbst erlebt habt! Wie immer erreicht euer Feedback unser Community-Team über unsere offiziellen Social-Media-Kanäle (@insomniacgames). Behaltet diese außerdem im Auge, um noch mehr spannende Infos zu erfahren!