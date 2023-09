TGS23: The Legend of Heroes - Trails through Daybreak angekündigt

PC Switch PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf der Tokyo Game Show 2023 hat Entwickler Nihon Falcom und Publisher NIS America den Release von The Legend of Heroes - Trails through Daybreak für den Westen im Sommer 2024 angekündigt. Es handelt sich um eine lokalisierte Version des Titels in englischer Sprache mit englischen Texten, neuem Coverart und einer Sammleredition samt Artbook und Soundtrack. Bislang war das Spiel unter dem Namen The Legend of Heroes - Kuro no Kiseki (was soviel wie "das dunkle Wunder" bedeutet) lediglich in Japan im Jahre 2021 für PS4, 2022 für PS5 und im März dieses Jahres für PC erschienen.

Die neue Fassung das Spiels soll inhaltlich keine Änderungen vorweisen und im Grunde der japanischen Version entsprechen. Erscheinen soll diesmal The Legend of Heroes - Trails through Daybreak im 2. Quartal 2024 für PlayStation 4 und PlayStation 5, im 3. Quartal soll die PC-Version folgen und erstmals wird es auch eine Version für die Nintendo Switch geben. Die Vorbestellung soll ab dem 29. September 2023 im NIS Store möglich sein. Den offiziellen Ankündigungstrailer könnt ihr euch im Anschluss gleich anschauen. Das gut zweieinhalb minütige Video stellt euch die Protagonisten vor, zeigt einige Eindrücke von den Kämpfen und den Interaktionen zwischen den Figuren und wirft einen Blick auf diverse Gegner.