PM: Teardown erscheint am 15. November für PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Leute. Wir haben im Mai bekanntgegeben, dass unser auf Voxeln basiertes Zerstörungsspiel für PlayStation 5 erscheinen wird. Heute freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass Teardown am 15. November 2023 für Konsolen erscheint. Außerdem habe ich das große Privileg, verkünden zu dürfen, dass das Spiel ab dem ersten Tag im Spielekatalog von PlayStation Plus enthalten sein wird. Wir nutzen diese Gelegenheit auch, um eine Reihe neuer Missionen, Karten, Fahrzeugen und anderen Inhalten anzukündigen, die zusammen mit dem ersten Season Pass des Spiels im Laufe des nächsten Jahres für Teardown veröffentlicht werden. Unten findet ihr weitere Informationen über die bevorstehenden Kampagnenerweiterung und einige neue Spielmodi sowie eine Vorschau auf einige Überraschungen– zuerst geben wir euch jedoch eine kurze Zusammenfassung über das Spiel selbst.

Es gibt viele Möglichkeiten, Teardown zu spielen, aber wenn ihr euch zum ersten Mal in das Spiel stürzt, solltet ihr mit der Story-Kampagne beginnen, die über 40 Level verfügt und eure Kreativität und logisches Denkvermögen auf die Probe stellt. Jedes Level beginnt mit einer Hauptaufgabe wie dem Stehlen oder Zerstören bestimmter Objekte sowie einer Reihe von Bonusherausforderungen. Anschließend müsst ihr Werkzeuge, Waffen und Fahrzeuge benutzen und herausfinden, wie ihr die Aufgabe erledigen könnt– manchmal sogar mit begrenzter Zeit. Ihr habt Zeit, euch einen Plan zurechtzulegen und alles vorzubereiten, aber ihr wisst nie, auf welche unerwarteten Hindernisse ihr treffen werdet.

Sobald ihr euch mit der Kampagne vertraut gemacht und einige der strukturierteren Spielmodi ausprobiert habt, könnt ihr euch dem Sandbox-Modus stellen. Im Sandbox-Modus könnt ihr alle Karten ohne Einschränkungen erkunden, die ihr in der Kampagne freigeschaltet habt, und sie mit allen Werkzeugen in eurem Werkzeugkoffer dem Erdboden gleichmachen. Außerdem umfasst der Sandbox-Modus auch den Kreativmodus, der das Konzept von Teardown auf den Kopf stellt und euch die Gelegenheit gibt, etwas aufzubauen. Dort habt ihr die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Materialien und Bauwerkzeugen eigene Gebäude, Skulpturen, Grünanlagen und mehr zu errichten– und sie anschließend auch wieder zu zerstören.

Mit der Veröffentlichung von Teardown für PS5 erscheint auch der DLC „Time Campers“, eine Kampagnenerweiterung, die im Wilden Westen angesiedelt ist. Die neue Erweiterung bereichert die Erfahrung auf unterschiedliche Arten, da sie eine neue Story umfasst, die euch in die Vergangenheit führt, euch altmodische Waffen und Werkzeuge zur Verfügung stellt und eine staubige Bergbaustadt in den Fokus eurer zerstörerischen Taten rückt. Hierbei handelt es sich um einen Abkehr vom modernen Setting der Hauptkampagne von Teardown, das Raub-Konzept passt jedoch perfekt in die Ära der Banküberfälle. Wir hatten jede Menge Spaß beim Erstellen neuer Karten und Werkzeuge aus Materialien, die zur damaligen Zeit passen, dem Experimentieren mit neuen Architekturen und der Einführung interaktiver Elemente wie dem Pferd und der Kutsche.

Wir haben geplant, neben „Time Campers“ noch weitere DLCs zu veröffentlichen. Das Teardown-Erlebnis geht weit über Handwerkzeuge hinaus, da ihr häufig die Fahrzeuge und Bauausrüstung benötigt, um eure Missionen abzuschließen. Um diesen Teil des Spiels ansprechend zu gestalten, haben wir viel Zeit in das Fahrerlebnis investiert. Der DLC „Folkrace“, der im nächsten Frühjahr erscheint, lässt euch hinter dem Steuer einiger einzigartiger Fahrzeuge Platz nehmen, um euch neuen Rennmodi und Zerstörungsherausforderungen zu stellen. Nach „Folkrace“ haben wir für das Jahr 2024 zwei weitere DLCs geplant und können es kaum erwarten, mehr über sie zu verraten.

Kreativität ist sowohl in der Kampagne als auch im Sandbox-Modus der Kern von Teardown, aber das ist noch nicht alles. Unsere bestehende Community hat bereits ein paar beeindruckende Mods entwickelt und wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass eine Auswahl unserer Lieblingsmods ebenso auf Konsolen spielbar sein wird. Wir werden vor der Veröffentlichung noch weitere Details dazu verraten, wir können euch jedoch versichern, dass ihr den Hund streicheln werden könnt. Vor uns liegt eine Menge Arbeit, aber wir freuen uns ungemein, PlayStation-Spieler demnächst in der Sandbox willkommen heißen zu können.