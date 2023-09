Jim Ryan kündigt Rücktritt als Chef der PlayStation-Sparte an

Nach bald 30 Jahren im Unternehmen verabschiedet sich Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, zum März 2024 in den Ruhestand. Ryan war in seiner Position auch lange Jahre das Gesicht für die PlayStation-Marke, führte durch viele der PlayStation Showcases der jüngsten Zeit.

Als Grund für seinen Rücktritt nennt Ryan, dass es ihm immer schwerer falle, die richtige Balance zwischen seinem Leben in Großbritannien und der Arbeit in den Vereinigten Staaten zu finden. Ryans Karriere begann 1994 beim europäischen Zweig der Videospiel-Sparte von Sony, seit 2011 war er Leiter von Sony Interactive Europe, bekleidete stetig noch größere PlayStation-Posten, bis er 2019 zum President und CEO der Sparte wurde.

In der Pressemitteilung auf der Website von Sony Interactive Entertainment kommentiert Ryan:

Ich gehe mit dem Privileg, an Produkten gearbeitet zu haben, die das Leben von Millionen von Leben überall auf der Welt berührt haben; PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein und ich fühle mich optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht. Ich möchte Yoshida-san dafür danken, dass er so viel Vertrauen in mich setzte und ein unglaublich sensitiver und unterstützender Leiter war.