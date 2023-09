PM: Aktualisierung 1.38 für Gran Turismo 7 fügt drei aufregende neue Autos, zwei neue Extra-Menüs und neue Scapes-Schauplätze hinzu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fans von Gran Turismo, aufgepasst! Die Aktualisierung 1.38 für Gran Turismo 7 erscheint am Donnerstag, den 28. September, um 8 Uhr MESZ und bringt euch für diesen Monat drei neue Autos!

Ein Civic für Zeitrennen, der im klassischen JDM-Stil modifiziert wurde.

Die überwältigende Popularität japanischer Hochleistungsautos auf internationalen Rennstrecken führte zur Entstehung der Kategorie „JDM“ (Japanese Domestic Market – japanischer Inlandsmarkt). Dieser Honda Civic ist ein solches Custom Car im JDM-Stil, das 2017 den „Gran Turismo Award“ gewann – eine Auszeichnung, die an die besten auf der SEMA präsentierten Custom Cars verliehen wird. Im Jahr 2006 erwarb Besitzer Philip Robles einen beinahe im Originalzustand erhaltenen Civic EG von 1992 und begann gemeinsam mit seinem Sohn Jesse, ihn nach und nach zu modifizieren. Ihr Ziel war die Teilnahme an regionalen Zeitrennen auf Rennstrecken im Südwesten. Es gab eine Spanne von 10 Jahren mit kontinuierlichen Rennwochenenden, die zu verschiedenen Zeitrennen-Meisterschaften führten. Im Jahr 2017 wurde Philip gebeten, den Civic beim SEMA-Stand von Mackin Industries auszustellen, einem Importeur von Tuningteilen in den USA. Dies führte dazu, dass das Auto für die Show noch weiter angepasst und aufgefrischt wurde. Die offensichtlichste Modifikation am Auto ist die breite Karosserie der japanischen Aero-Marke „PANDEM“ samt Frontsplitter und Heckflügel. Ebenso auffällig ist das markante Design der Kohlefaser-Motorhaube, das auf einem Design des japanischen Tuners „J‘s Racing“ basiert. Der Innenraum wurde entkernt und mit einem Überrollkäfig verstärkt, nur ein einziger Schalensitz blieb übrig. Der ursprüngliche Motor wurde gegen einen K24-Reihenvierzylinder von Honda getauscht. Als dieses Auto auf der SEMA 2017 vorgestellt wurde, besaß es noch einen Saugmotor, doch später wurde es einem umfassenden Tuning unterzogen, bei dem ein Turbolader hinzugefügt und die Motorleistung stark erhöht wurde. Beim Getriebe handelt es sich um ein sequenzielles 5-Gang-Getriebe von Quaife für Motoren der K-Serie.

Das Fahrgefühl steht an erster Stelle. Das legendäre „Type R“-Label kehrt für die 11. Generation des Civic zurück.

Die sechste Version des Civic Type R wurde 1 Jahr und 3 Monate nach der Weltpremiere des Basismodells eingeführt, dem FL-Modell des Civic der 11. Generation, welches als „Sokai Civic“ vorgestellt wurde. Der Type R basiert auf dem Fünftürer-Fließheckmodell. Verglichen mit vorherigen Serienmodellen verzichtet der FL auf einen protzigen Tuningwagenstil. Zwar behält er die essenziellen Elemente eines Sportmodells wie etwa Front- und Heckspoiler sowie breitere Kotflügel bei, jedoch weist er ein simpleres und ausgefeilteres Design auf. Der Antrieb, ein 2-Liter-Reihenvierzylinder-K20C-Turbomotor, ist der definitive moderne Motor eines Type R. Nach einer Generalüberholung seines Turbosystems und weiteren Verbesserungen besitzt er gegenüber seinem Vorgängermodell 7,38 kW und 20 Nm mehr und kommt damit insgesamt auf eine Leistung von 242,65 kW und einem Drehmoment von 420 Nm. Die Wertetabelle der Motorsteuerung wurde ebenfalls genauestens überarbeitet, um die Gasannahme und das niedrige Drehmoment zu verbessern. Die Aufhängung nutzt eine Weiterentwicklung des gleichen unabhängigen variablen Allrad-Stoßdämpfersystems, welches erstmals im FK2-Modell des Civic Type R von 2015 vorgestellt wurde. Beim FL5-Modell steuert das System nicht nur das Nicken und Rollen, sondern berücksichtigt auch die vertikale Beschleunigung ungefederter Komponenten. Mithilfe dieses Systems will Honda stets das gleiche direkte Handling bieten.

Erforschung des Potenzials des Verbrennungsmotors – ein mit Biodiesel angetriebener Rennwagen der nächsten Generation.

Das „MAZDA3 Bio“-Konzeptfahrzeug ist ein mit Biodiesel betriebener Rennwagen der nächsten Generation, der für einen Test unter realen Bedingungen bei der „Super Taikyu“-Langstrecken-Rennserie 2023 entworfen und entwickelt wurde. Im Prinzip ist das Auto der Nachfolger der Demio- und MAZDA2-Bio-Konzeptfahrzeuge von Mazda, die ab 2021 mit der Zielsetzung entwickelt wurden, das perfekte Gleichgewicht zwischen CO2-Neutralität und Fahrspaß zu finden. Beide Autos traten in der ST-Q-Klasse an, in der sich beinahe ausschließlich Entwicklungsmodelle von Fahrzeugherstellern finden. Im Gegensatz zu den Vorgängern wird dieses Modell mit „Susteo“ von Euglena angetrieben, einem vollständig biologischen Diesel-Kraftstoff der nächsten Generation, der aus Altspeiseöl produziert wird. Der 2,2-Liter-SkyActiv-D-Motor erzeugt mit diesem Kraftstoff, der auf molekularer Ebene identisch mit im Handel erhältlichen Dieselkraftstoffen ist, ein Drehmoment von 450 Nm und etwa 176,51 – 191,20 kW. Natürlich wurden auch am Auto selbst Änderungen vorgenommen. Um das Gewicht zu reduzieren, wurden für Elemente wie die Motorhaube und das Dach Hybridmaterialien aus CFK und Naturfasern verwendet. Für eine bessere Aerodynamik wurden außerdem die vorderen und hinteren Kotflügel verbreitert und neue Spoiler wie der Frontspoiler, Heckflügel und die Seitenschürzen angebracht.

Extra-Menü Nr. 29: „Porsche-Supersportwagen“ (ab Sammlerstufe 42 und höher)

Extra-Menü Nr. 30: „GR“ (ab Sammlerstufe 39 und höher)

29 neue Schauplätze wurden in Brand Central unter „Nissan“ hinzugefügt.

* Für die Aktualisierung sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich.