PM: Das sind die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Oktober (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein neuer Monat bedeutet neue monatliche PlayStation Plus-Spiele. Die Oktobertitel „The Callisto Protocol“, „Farming Simulator 22“ und „Weird West“ werden für PlayStation Plus-Mitglieder von Dienstag, 3. Oktober, bis Montag, 6. November, verfügbar sein. Schauen wir uns jedes Spiel genauer an.

Übernehmt in diesem narrativen Third-Person-Survival-Horrorspiel, das 300 Jahre in der Zukunft spielt, die Rolle von Jacob Lee – einem Schicksalsopfer, das in das Schwarzstahlgefängnis geworfen wird, ein Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto. Als sich die Insassen in monströse Kreaturen zu verwandeln beginnen, stürzt das Gefängnis ins Chaos. Um zu überleben, muss Jacob sich in Sicherheit bringen, um dem Schwarzstahlgefängnis zu entkommen, und gleichzeitig die dunklen und beunruhigenden Geheimnisse aufdecken, die unter der Oberfläche von Callisto verborgen sind. Mit einer einzigartigen Mischung aus Schießen und Nahkampf muss Jacob seine Taktik anpassen, um die sich schnell entwickelnden Kreaturen zu bekämpfen und gleichzeitig neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten freizuschalten, um der wachsenden Bedrohung zu entkommen und den Schrecken von Jupiters totem Mond zu entkommen.

Übernehmen Sie die Rolle eines modernen Landwirts und bauen eure Farm kreativ in drei verschiedenen amerikanischen und europäischen Umgebungen auf. Der Landwirtschafts-Simulator 22 bietet eine große Vielfalt an landwirtschaftlichen Betrieben mit den Schwerpunkten Land-, Vieh- und Forstwirtschaft – jetzt mit der aufregenden Ergänzung um saisonale Zyklen!

Mehr als 400 Maschinen und Werkzeuge von über 100 echten Agrarmarken wie John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra und vielen mehr sind für die Aussaat und Ernte von Feldfrüchten wie Weizen, Mais, Kartoffeln und Baumwolle enthalten. Neue Maschinenkategorien und Nutzpflanzen erweitern das Erlebnis um neue Spielmechaniken. Betreibt eure Farm kooperativ im Mehrspielermodus und erweitert das Spiel um eine Vielzahl kostenloser, von der Community erstellter Modifikationen. Landwirtschafts-Simulator 22 bietet mehr Spielerfreiheit als je zuvor und fordert euch heraus, ein erfolgreicher Landwirt zu werden – also beginnt mit der Landwirtschaft und lasst die guten Zeiten wachsen!

Entdeckt in diesem isometrischen Action-Rollenspiel eine düstere Fantasy-Neuinterpretation des Wilden Westens, in der Gesetzeshüter und Revolverhelden die Grenze mit fantastischen Kreaturen teilen, die alle nach ihren eigenen Regeln und ihren eigenen Motiven spielen. Das Spiel unterstützt verschiedene Spielstile in einer simulierten Sandbox-Welt, in der Charaktere, Fraktionen und sogar Orte auf die Entscheidungen eines Spielers reagieren und die Spieler mit brutalen Entscheidungen und Konsequenzen konfrontiert werden, die nicht rückgängig gemacht werden können – einschließlich des Todes. Entdeckt die Welt anhand der Entstehungsgeschichten verschiedener Charaktere und bewegt euch von der Reise eines Charakters zum nächsten, bis alle in einem letzten Kapitel zusammenlaufen.

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis zum 2. Oktober Zeit, Saints Row, Black Desert – Traveler Edition und Generation Zero zu ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Schaut euch auch unsere monatliche, von Spielen inspirierte Playlist für PlayStation Plus auf Spotify an, die jeden Monat mit neuen Songs aktualisiert wird.