Resident Evil 4 VR Mode führt Spieler in die Welt von Resident Evil 4, wo sie in die Rolle von Leon schlüpfen und in einem Spielerlebnis, dessen Immersion seinesgleichen sucht, aufreibende Missionen auf Leben und Tod antreten. Der kostenlose DLC für die PS5-Version des Spiels erscheint diesen Winter und lässt euch Leons vollständige Storykampagne in VR erleben. In der vergangenen Woche hatten wir auf der Tokyo Game Show die Gelegenheit, uns ein PS VR2-Headset aufzusetzen, die Sense-Controller in die Hand zu nehmen und uns in die dunklen Tiefen des Survival-Horrors zu stürzen.

Die Demo setzt zu Beginn des Spiels an, wo wir zum ersten Mal Leon steuern dürfen. Dieser Spielabschnitt war uns aus zahlreichen Spieldurchläufen im regulären Modus zwar bereits bekannt, doch die Ego-Perspektive, die wir mit dem 4K-HDR-Display des PS VR2-Headsets einnehmen, verleiht den ersten Minuten des Spiels eine neue Intensität, lässt das Waldgebiet noch unheimlicher erscheinen, während wir uns umsehen, und haucht der beklemmenden Dunkelheit noch mehr Leben ein. Die Umgebung wirkt so realistisch, dass wir unsere ersten Schritte im Spiel nur sehr zaghaft unternehmen und wir den Kuhkadaver erst nach einigem Zögern untersuchen.

Der PlayStation VR2 Sense-Controller ist ein absolutes Highlight für den VR-Modus des Spiels. Mithilfe des Controllers können Spieler Leons ikonisches Messer und weitere Waffen seines Arsenals steuern, indem sie ihre Hände schwingen.

Ihr könnt das Messer ausrüsten, indem ihr eine Hand nah an eure linke Brust bewegt und dann die L1- oder R1-Taste des Controllers drückt. Sobald ihr das Messer haltet, könnt ihr die Hand, in der es sich befindet, schwingen, um anzugreifen. Wenn ihr die L2- oder R2-Taste drückt, während ihr das Messer haltet, könnt ihr den Messergriff umkehren.

Schwingt ihr euer Messer während eines gegnerischen Angriffs im richtigen Moment, könnt ihr ihn parieren. Da die Größe von Gegnern in VR so realistisch und überwältigend wirkt, können sich die Pariermanöver mit dem Messer zu Beginn wie eine große, geradezu unmögliche Herausforderung anfühlen. Habt ihr eure anfängliche Angst jedoch erst überwunden, werdet ihr feststellen, dass Parieren im Grunde eigentlich ganz einfach ist. Sobald ein Gegner die Orientierung verliert, könnt ihr die X-Taste drücken, um mit einem Nahkampfangriff nachzusetzen. Schon witzig, wie schnell man eine vermeintlich ausweglose Situation zu seinem Vorteil nutzen kann. Wenn ihr auf gegnerische Angriffe achtet und das Messer in ihre Angriffsrichtung bewegt, könnt ihr leichter erfolgreich parieren. Habt ihr erst den Dreh raus, werdet ihr nichts anderes mehr machen wollen.

Handfeuerwaffen rüstet ihr über die rechte Hüfte aus, indem ihr eure Hand nah an die Hüfte bewegt und dann die L1- oder R1-Taste drückt. Ihr feuert eure Waffe ab, indem ihr zunächst mit dem Controller zielt und dann die L2- oder R2-Taste drückt. Möchtet ihr nachladen, müsst ihr zunächst durch Drücken der Kreis- oder Dreieck-Taste das Magazin auswerfen. Sobald ihr das Magazin entfernt habt, könnt ihr mit der freien Hand an eure linke Hüfte fassen, um euch ein neues Magazin zu nehmen. Haltet dieses nah an eure Handfeuerwaffe, um es in die Waffe einzuführen. Greift anschließend mit derselben Hand an den Schlitten eurer Handfeuerwaffe und spannt ihn, um den Nachladevorgang abzuschließen.

Wer den VR-Modus von Resident Evil Village auf PS5 kennt, dem dürfte diese Nachlademethode schon geläufig sein. Was zuvor bereits eine coole Standard-Animation auf normalen Bildschirmen war, sorgt in Kämpfen nun für zusätzliche Spannung und Spieltiefe. Den Griff nach der Munition zu perfektionieren und eure Waffe in einer einzigen flüssigen Bewegung nachzuladen, ist ein einmaliges Feature des VR-Modus, das man erlebt haben muss.

Da die Demo auf der Tokyo Game Show nur die Anfangsabschnitte des Spiels umfasste, waren die gegnerischen Angriffe noch nicht allzu mächtig– und dennoch: Bekannte Gegner auf neue Weise überwinden zu können, hat mich neugierig darauf gemacht, wie sich die späteren Spielabschnitte anfühlen und spielen werden. Resident Evil 4 VR Mode könnte der ideale Weg sein, den überarbeiteten Klassiker erneut zu spielen, wenn das Spiel in diesem Jahr erscheint.