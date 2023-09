PM: Die beliebtesten, mächtigsten und unkonventionellsten Multiclass-Builds in Baldur’s Gate 3 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hier sind einige Inspirationen für eure eigenen Multiclass-Experimente, direkt von den Entwicklern von Larian Studios.

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr die Klassenzusammenstellung eures Charakters voll und ganz an euren eigenen Spielstil anpassen.

Seit unserer Veröffentlichung im August haben sich unsere Spielerinnen und Spieler ausgiebig mit der Multiclassing-Kunst befasst und dabei jede Menge vielseitige, mächtige und manchmal auch ein wenig seltsam anmutende Klassen-Builds entdeckt, die zwei oder mehr Klassen in einem hybriden Charakter vereinen.

Schurke und Waldläufer– ein Klassen-Build, der verstohlene Angriffe mit hohem Schaden auf lange Distanz vereint– ist momentan die beliebteste Multiclass-Kombination im Spiel, dicht gefolgt von einer geballten Kombination aus Barbar und Kämpfer.

Angesichts von 12 Klassen und 46 Unterklassen, aus denen ihr im Spiel frei wählen könnt, gibt es jedoch noch viele weitere Variationen, die ihr für euch selbst entdecken könnt.

Heute möchten wir einen Blick auf einige der spannendsten und noch nicht so ausgetretenen Multiclassing-Pfade werfen, mit denen unsere geschätzten Designer euch dazu inspirieren möchten, euren eigenen Spielstil in Baldur’s Gate 3 zum Ausdruck zu bringen.

Bei dieser alternativen Art, den Hexenmeister zu spielen, liegt der Fokus auf dem Pakt der Klinge, um so das volle Potential des Paladins auszuschöpfen.

Für gewöhnlich erhalten Paladine nur einen einzelnen Bonusangriff, der sich nicht mit dem Bonusangriff einer weiteren Klasse kombinieren lässt. Hexenmeister, die sich für den Pakt der Klinge entscheiden, erhalten jedoch auf Stufe5 das Merkmal „Vertiefter Pakt“, das einen zusätzlichen Waffenangriff pro Runde gewährt, der sich mit Bonusangriffen kombinieren lässt.

Alles in allem erhaltet ihr also einen Charakter, der so oft wie ein Kämpfer angreifen kann, aber dessen Angriffe in Form des „Göttlichen Niederstreckens“ des Paladins zusätzlich gleißenden Schaden verursachen und die Chance auf massiven kritischen Schaden bieten.

Falls ihr Probleme gerne beim Schopf packt oder einfach generell nicht möchtet, dass eure Gegner je zum Zug kommen, dann ist die Kombination aus Schurke und Mönch genau das Richtige für euch.

Mönche verfügen von Natur aus über viele kleinere Angriffe in jeder Runde, aber wenn ihr sie mit einem diebischen Schurken kombiniert, erhaltet ihr eine Bonusaktion, die für noch mehr unbewaffnete Angriffe sorgt.

Im späteren Spielverlauf könnt ihr zudem zwei Stufen in die Kämpfer-Klasse investieren, um die Anzahl eurer Angriffe durch das Merkmal „Tatendrang“ auf bis zu 12 pro Runde zu bringen. Mit dem Merkmal „Tavernenschläger“ könnt ihr euren unbewaffneten Angriffen außerdem noch mehr Schaden verleihen!

Beide dieser Unterklassen spezialisieren sich auf stapelbaren Blitzschaden – und wirft man sie beide in einen Topf, sieht euer Bildschirm schnell aus wie das Cover eines klassischen Metal-Albums.

Dank der zerstörerischen Wut des Sturmklerikers verursacht ihr maximalen Schaden, statt euren Schaden durch einen zufälligen Würfelwurf auswürfeln zu lassen.

Und als wäre das nicht genug, kommt dann noch das Herz des Sturms ins Spiel: Durch den Blitzmultiplikator des Sturmzauberers verursacht ihr jedes Mal, wenn ihr einen Zauber mit Blitzschaden wirkt, eine bestimmte Menge Schaden bei allen Gegnern in eurem Umkreis.

Die Kombination mit einem Kleriker sorgt außerdem dafür, dass ihr euch in brenzligen Situationen auf eure Verteidigung verlassen könnt– der Kleriker kennt sich schließlich mit allen Arten von Rüstungen aus.

Haltet Ausschau nach Ausrüstungsgegenständen, die zusätzliche Blitzladungen aufbauen und zusätzlichen Blitzschaden verursachen. Höherstufige Zauber, wie „Blitzschlag“ und „Kettenblitz“ können mehrere Gegner gleichzeitig treffen, wobei alle Boni und Trigger multipliziert werden.

Die Tiergestalt – das Markenzeichen des Druiden – und die Raserei des Barbaren bilden eine perfekte Kombination.

Die Raserei ergänzt eure Tiergestalt durch Schadensresistenz und Boni auf Rettungswürfe, wodurch ihr länger in der Tiergestalt verweilen könnt.

Der einzige Haken an der Sache ist, dass ihr keine Zauber wirken könnt, während ihr der Raserei verfallen seid, was aber für Druiden in Tiergestalt ohnehin keine Rolle spielt.

Für noch mehr Bären auf dem Schlachtfeld, könntet ihr einen weiteren Abstecher in die Waldläufer-Klasse machen und zusätzlich den Bärenbegleiter des Waldläufers beschwören.

Die Grundidee hinter dieser Kombination ist es, die mächtigen Schadenszauber des Hexenmeisters dank „Beschleunigter Zauber“ des Zauberers zweimal wirken zu können.

Einige zusätzliche Synergien rühren von der Fähigkeit des Zauberers, seine Zauberpunkte in Zauberslots umzuwandeln, wenn euch der Saft ausgeht, oder alternativ eure Zauberslots für mehr Doppelzauber in Zauberpunkte umzuwandeln.

Um diese Kombination im späteren Spiel noch mächtiger zu machen, benötigt ihr ein paar seltene magische Gegenstände sowie einen weiteren Klassenabstecher zum Kämpfer, um durch seinen „Tatendrang“ die Möglichkeit zu erhalten, zwei Aktionen in einem Zug auszuführen. Ein weiterer Abstecher zum diebischen Schurken beschert euch eine zusätzliche Bonusaktion.

In Sachen Ausrüstung solltet ihr euch nach der Mächtigen Robe umsehen, die den Schaden eurer Zaubertricks mit einem Charisma-Modifikator versieht. Die Schnellzauber-Handschuhe erlauben es euch hingegen, euren Zauber „Schauriger Strahl“ als Bonusaktion zu wirken. Der legendäre Stab Markohenshkir, verstärkt schließlich weiter eure Zauberkunst und erlaubt es euch pro Rast, einen Zauber zu wirken, ohne dafür einen Zauberslot zu verbrauchen.

Auf höheren Stufen erzeugt „Schauriger Strahl“ übrigens mehrere Strahlen, weshalb man diesen Charakter auch als „wandelndes Maschinengewehr“ bezeichnen könnten.