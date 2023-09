PM: Destiny 2: Saison der Hexe – 5 Aktivitäten, die ihr unbedingt spielen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Immaru, Savathûns Geist, bietet den Hütern einen Handel an: Sie sollen die Hexenkönigin Savathûn wiederbeleben und dabei helfen, ihre Schwester Xivu Arath zu besiegen. Gelingt dies, wird Savathûn das Geheimnis des Portals lüften, durch das die Hüter in das Innere des Reisenden gelangen können. Denn an diesem bislang unerreichbaren Ort bereitet sich der Zeuge darauf vor, die finale Form zu erschaffen.

Noch bis zum 28. November 2023 müsst ihr während der „Saison der Hexe“ von Destiny 2 eurer Verbündeten Erin Morn dabei helfen, sich vorzubereiten, um stark genug für den Kampf gegen die Kriegsgöttin der Schar zu werden. Meistert die uralte arkane Magie und sammelt die Karten des Deck des Flüsterns, um für die kommende Konfrontation gewappnet zu sein. Alles was ihr zur „Saison der Hexe“ und dem „Deck des Flüsterns“ wissen müsst sowie einen Ausblick auf die nächste, schicksalhafte Erweiterung „Die Finale Form“ haben wir euch zusammengefasst.

Wir stellen euch fünf spannende Aktivitäten vor, die ihr in der „Saison der Hexe“ nicht verpassen dürft und geben euch gleich noch ein paar Tipps, wie ihr versteckte Schätze findet und an begehrte exotische Waffen kommt. Und das ist noch nicht alles: Mit etwas Glück könnt ihr ein exklusives Oktoberfest-Abzeichen für euren Hüter gewinnen.

Während ihr gegen zahlreiche Gegner kämpft, um das teuflische Ritual zu stören, müsst ihr in der Aktivität Savathûns Säule verschiedene Mechaniken anwenden: Zum Beispiel Solar-Kristalle transportieren, die euch mit der Zeit verbrennen, durch eine Barriere geschützte Leere-Kristalle zerschlagen oder Arkus-Kristalle mit einem Nahkampfangriff der Reihe nach aktivieren.

Besiegt in mehreren knackigen Kämpfen die Bosse, meistert Sprungpassagen, löst Rätsel und findet jede Woche zwei Schatztruhen, die euch wertvollen Loot spendieren. Wenn ihr besondere Herausforderungen mögt, dann meistert die Aktivität alleine auf der Stufe „Legendär“.

Tipp: Versteckte Karte finden

Falls ihr noch Arkana-Karten braucht: Reist durch das Portal auf der H.E.L.M., um das „Pult der Prophezeiung“ und den „Ritualtisch“zu finden. Lauft ein Stück nach hinten, springt einfach rechts über den Rand und sammelt eine Karte ein, die hinter einem Stein versteckt ist.

In einer weiteren spannenden Aktivität geht es darum, Eris Morn Opfergaben zu bringen und schreckliche Feinde zu beschwören und zu besiegen, damit Eris ihre Macht erlangen kann. Auch hier gibt es verschiedene Mechaniken zu beachten. Zum Beispiel müssen Scharhexen erlegt werden, um den Schutzschild des Bosses zu brechen.

Bevor ihr euch mit eurem Fireteam in die Schlacht stürzt, schaut euch zu Beginn der Aktivität den Kreis mit den Scharsymbolen genau an. Nur ein Symbol ist genau dreimal vorhanden. Stellt euch mit jedem Hüter auf den entsprechenden Punkt darunter und ihr erhaltet einen wertvollen Bonus.

Tipp: So bestimmt ihr den Schwierigkeitsgrad der Begegnungen

Ihr findet die Begegnungen zu schwierig? Dann wählt einen leichteren Schwierigkeitsgrad. Das macht ihr zu Beginn jeder Runde, indem ihr entweder eine mächtige, eine solide oder eine klägliche Opfergabe auf die Sockel mit den Schwertsymbolen legt.

Wenn ihr die Lightfall-Erweiterung besitzt, könnt ihr jederzeit die Missionen der Lightfall-Kampagne spielen. Möchtet ihr gerne in Nostalgie schwelgen, dann schaut euch das Angebot der Zeitachsen-Rückschau an. Hier könnt ihr nicht nur mehr über die spannende Geschichte von Destiny 2 erfahren, sondern unter anderem auch die Kampagne „Strahlende Schar“ oder „Caydes Schicksal“ (erneut) erleben und wertvolle Belohnungen abstauben.

Die exotischen Missionen in Destiny 2 sind immer wieder ein Highlight. Wollt ihr spannende und abwechslungsreiche Missionen, wie „Vox Obscura“ auf dem Mars, die gruselige Erkundung eines im All treibenden Raumschiffs in „Vorzeichen“ oder die Infiltration einer Raumstation in „Operation: Seraph Shield“, meistern, ist dies nun im Rotationsmodus möglich. Wem noch die exotischen Waffen und deren Katalysatoren fehlen, die es als Belohnung gab: Jetzt habt ihr immer wieder die Chance, euer Arsenal zu bereichern. Voraussetzung ist, dass ihr die Erweiterung, in der die exotische Mission ursprünglich erschienen ist, auch besitzt. Den Zugang zu exotischen Missionen und weiteren Vermächtnis-Inhalten findet ihr unter „Legenden“.

Ihr möchtet die ultimative Herausforderung? Dann ladet eure Freunde ein und meistert den Raid „Crotas Ende“. Der knallharte Kampf auf dem Mond gegen Crota, den Sohn von Onyx, ist ein echter Klassiker aus dem Jahr 2014 und wurde für die „Saison der Hexe“ aktualisiert. Bevor ich euch aber an den „Großmeister-Schwierigkeitsgrad“ wagt, solltet ihr über ein wirklich perfekt eingespieltes Team verfügen.

Tipp: Raid- und Dungeon-Rotation

Neben den exotischen Missionen und dem Raid „Crotas Ende“ findet ihr in den Vermächtnis-Inhalten noch weitere, regelmäßig wechselnde Raids und Dungeons. Schnappt euch den besten Loot in klassischen Herausforderungen, wie „Königsfall“ oder „Gläserne Kammer“ und meistert unter anderem den Dungeon „Prophezeiung“.

Wollt ihr euren Hüter mit einem exklusiven Abzeichen ausstatten, um das ihn viele Mitspieler beneiden? Dann habt ihr jetzt die Chance, einen Code für das Oktoberfest-Abzeichen im ikonischen Brezel-Design mit dem passenden Spruch „Prost“ zu gewinnen.

Und wie kommt ihr an einen der begehrten Codes? Ganz einfach: Bis zum 3. Oktober 2023 besteht die Chance, dass hier ein Code angezeigt wird, wenn ihr diesen Blogbeitrag öffnet. Ihr seht einen Code? Dann könnt ihr ihn einlösen und das Oktoberfest-Abzeichen gehört euch. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen!

Schaut am Donnerstag, den 28. September um 20:00 Uhr vorbei, wenn das PlayStation Stream-Team auf ihrem Twitch-Kanal Destiny 2 spielt. Während das Fireteam mit AbsolutUnlustig, Ulrich und als Gast iPhil_ Abenteuer im Destiny 2-Universum erlebt, könnt ihr außerdem Codes für das Oktoberfest-Abzeichen gewinnen.

Gehört ihr zu den Gewinnern? Gratuliere! Und so löst ihr den Code ein:

– Geht auf Bungie.net/redeem und meldet euch mit eurem Bungie-net-Account an.Habt ihr noch keinen Account, registriert euch bitte.

– Gebt jetzt den neunstelligen Code ein und klickt auf die Schaltfläche „Redeem“.

– Das Abzeichnen wird automatisch mit allen verlinkten Plattformen verknüpft.

– Startet Destiny 2 und meldet euch an: Unter Sammlungen – Flair – Abzeichen – Allgemein findet ihr nun „Prost“ und könnt das Abzeichen wiedererwerben und auf eurem Charakter-Bildschirm ausrüsten.