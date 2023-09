PM: Die Horizon Forbidden West: Complete Edition erscheint für PlayStation 5 und PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Horizon Forbidden West: Complete Edition erscheint am 6.Oktober auf PlayStation 5-Konsolen!

Nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn kämpft die Maschinenjägerin Aloy darum, die Biosphäre des Planeten vor dem Kollaps zu retten– bevor grauenhafte Stürme und eine mysteriöse, unaufhaltsame Plage die Überreste der Menschheit dahinraffen. Auf ihrer Mission wird Aloy dunkle Geheimnisse aufdecken, gegen noch tödlichere Gegner antreten müssen und an die gefährlichen Grenzen des Verbotenen Westens und an die trügerischen Brennenden Küsten reisen.

In dieser kompletten Sammlung mit Horizon Forbidden West und dem „Horizon Forbidden West: Burning Shores“-DLC könnt ihr es mit noch mehr furchterregenden Maschinen aufnehmen, neue Stämme treffen und den trügerischen Archipel von Los Angeles bereisen!

Die Horizon Forbidden West: Complete Edition wird 59.99 Euro kosten und enthält:

— Horizon Forbidden West für PS5

— „Burning Shores“-DLC für PS5

— Digitaler Soundtrack

— Digitales Artbook

— Digitaler Comic: Horizon Zero Dawn 1: Sonnenhabicht*

Spielgegenstände:

— Extras im Fotomodus (besondere Pose und Gesichtsbemalung)

— Spielgegenstände werden durch Story-Fortschritt freigeschaltet:

— Carja-Behemoth-Elite-Outfit & Carja-Behemoth-Kurzbogen

— Nora-Donner-Elite-Outfit

— Nora-Donnerschleuder

— Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur

— Rohstoffpaket

* Verfügbar auf Englisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch und Japanisch.

PC-Spieler: Das Warten hat bald ein Ende. In Zusammenarbeit mit Nixxes Software wird die Horizon Forbidden West: Complete Edition Anfang 2024 bei Steam und Epic Games erhältlich sein. Ihr könnt sie bereits jetzt auf eure Wunschliste setzen:

Jetzt bei Steam auf die Wunschliste packen

Jetzt bei Epic Games auf die Wunschliste packen

Folgt uns in den sozialen Medien (Twitter und Instagram), um in den kommenden Monaten auf dem Laufenden zu bleiben. Dort werden wir weitere Informationen zu PC-Features, Support und Einzelheiten zu den Spezifikationen teilen.