PM: Die Bonusrunde-Aktion ist zurück im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Bonusrunde-Aktion kehrt morgen, am Mittwoch, dem 27. September, in den PlayStation Store zurück. Sie bietet Rabatte von bis zu 75% auf zahlreiche Deluxe, Premium und Ultimate Editions sowie auf Season Passes, Add-ons und mehr. Diese Angebote gelten unter anderem für Horizon Forbidden West: The Burning Shores, Remnant 2 – Ultimate Edition und Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition– jedoch nur für begrenzte Zeit*.

Die Aktion ist so massiv, dass wir hier nicht alle Angebote auflisten können. Ihr könnt euch unten einige reduzierte Titel ansehen und dann den PlayStation Store besuchen, um die vollständige Liste der Anbebote zu durchstöbern.

Horizon Forbidden West™: Burning Shores

14,99€ – 19,99€

Remnant II – Ultimate Edition

55,99€ – 69,99€

Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition

66,49€ – 94,99€

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

39,99€ – 79,99€

Gran Turismo™ 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition

69,99€ – 99,99€

Dead Island 2 Gold Edition

62,99€ – 89,99€

Bundle: Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty

55,99€ – 69,99€

No Man’s Sky

24,99€ – 49,99€

Crash Bandicoot™-Paket: N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled

24,49€ – 69,99€

Hunde & Katzen + Mein erstes Haustier-Accessoires

19,99€ – 39,99€

Die Sims™ 4 Landhaus-Leben-Erweiterungspack

19,99€ – 39,99€

Die Sims™ 4 Highschool-Jahre-Erweiterungspack

25,99€ – 39,99€

*Die Bonusrunde-Aktion im PlayStation Store startet am Mittwoch, dem 27. September, um 00:00 Uhr Ortszeit und endet am Donnerstag, dem 12. Oktober, um 00:59 Uhr Ortszeit.