PM: Marvel’s Spider-Man 2: Seid live beim Let’s Play mit Gronkh und H0llyLP dabei (Sony Playstation Blog)

Nicht mehr lange und ihr könnt euch endlich wieder durch die schwindelerregenden Höhen von Marvel’s Big Apple schwingen. Am 20. Oktober 2023 erscheint der PS5-exklusive Blockbuster Marvel’s Spider-Man 2 und ihr begebt euch mit Peter Parker und Miles Morales auf ein episches Abenteuer mit gleich zwei Spider-Men. Erkundet die gigantische Welt von Marvel’s New York und nehmt es mit legendären Superschurken wie Kraven the Hunter und Venom auf.

Um den Release gebührend zu feiern, findet am Erscheinungstag von Marvel’s Spider-Man 2 ein exklusives Let’s Play-Event statt. Ihr könnt mit eurer Begleitung live dabei sein, wenn Gronkh und H0llyLP am 20. Oktober 2023 in der UCI-Kinowelt in Berlin Insomniacs nächstes Superhelden-Meisterwerk spielen und auf ihren Kanälen streamen. Danach geht’s zu den Spielstationen, wo ihr euch gleich ins Abenteuer stürzen könnt. Genügend Zeit für ein Meet & Greet mit Gronkh und H0llyLP bleibt natürlich auch.

Worauf wartet ihr noch? Füllt einfach das Gewinnspielformular unten aus und sichert euch mit etwas Losglück einen der begehrten Plätze im Kinosaal. Es gibt 80 x 2 Tickets zu gewinnen. Die Verlosung findet am 6. Oktober 2023 statt und die Gewinner werden umgehend per E-Mail benachrichtigt. Wir drücken euch die Daumen.