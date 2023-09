The Talos Principle 2 erscheint am 2. November 2023

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

CroTeam und Devolver Digital haben bekannt gegeben, dass The Talos Principle 2 (Angespielt-Bericht) am 2. November 2023 erscheinen wird. Wie im Vorgänger verknüpft der Titel eine philosophische Geschichte mit 3D-Rätseln, in denen ihr allerhand Hilfsmittel benutzt, etwa um Laser umzulenken oder euch durch Hindernisse zu teleportieren.

Die Geschichte spielt 1000 Jahre nach den Ereignissen des Erstlings, steht aber auch für sich: Ihr seid diesmal das 1000. neu gebaute Mitglied einer Roboter-Zivilisation, die von einer mysteriösen Erscheinung namens Prometheus kontaktiert wird, die sie auf eine Insel einlädt. Ihr reist gemeinsam mit anderen Robo-Mitstreitern dorthin und löst die Rätsel des Ortes. Drehte sich die Geschichte im Vorgänger um Fragen zum Individuum, wird im Sequel das Thema Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.

Im November könnt ihr euch den Rätseln von The Talos Principle 2 dann auf PC, PS5 und Xbox Series X stellen.