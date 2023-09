Mechwarrior 5 bekommt morgen einen neuen DLC

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Für Mechwarrior 5 erscheint morgen ein neuer DLC. In "The Dragon's Gambit" könnt ihr eine neues Kampagne zur Zeit des 4. Nachfolgekriegs zwischen Haus Davion und Haus Kurita spielen. Der Spieler schließt sich der 5th Amphigean Light Assault Group an und stellt sich in 15 Missionen einer großen Invasion von Haus Davion entgegen. Mit dem Longbow in fünf Varianten gibt es einen neuen Mech im Spiel. Weiterhin gibt es sechs vorhandene Mechs in der Otomo-Version mit einer speziellen Lackierung, die jedoch nur in der neuen Kampagne freigeschaltet werden können.

Im dazugehörigen allgemeinen Update ohne DLC ist noch ein neuer Instant Action Modus inkludiert. Ihr könnt Teams zusammenstellen und viele Einstellungen für KI, Maps und weiteres treffen.

Das angehängte Video gibt euch noch einen Überblick über den DLC.