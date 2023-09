PM: Philosophie-Puzzler The Talos Principle 2 erscheint am 2. November. (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Philosophie-Puzzler The Talos Principle 2 erscheint am 2. November.

– Lasst euch auf PS5, Xbox Series & PC zum Denken anregen –

Die Philosophie-Einführungskurs-Alumni von Croteam und Devolver Digital sind stolz darauf, ankündigen zu können, dass The Talos Principle 2 – die sehnlichst erwartete Fortsetzung des metaphysischen Puzzle-Hits von 2014 – am 2. November zum Preis von 28,99€ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen wird. Der frühe Vogel kann auf Steam ab heute und bis zum Launch von einem 10-prozentigen Vorbestellungsrabatt profitieren. Für die akademische Vorbereitung auf den Launch sind zudem das ursprüngliche The Talos Principle und der Road to Gehenna-DLC auf Steam bis zum 3. Oktober um 90% reduziert. Auf den Konsolen wird das Spiel ab anfang Oktober vorbestellbar sein.

The Talos Principle 2 geht gleich mehrere Schritte weiter, als das beliebte Original; mit mehr hirnverknotenden Rätseln, neuen Puzzle-Mechaniken, einer tiefgehenden Story, mehr Geheimnissen, die es zu entdecken gilt und der größten und abgefahrensten Welt, die Croteam je erschaffen hat.

In einer fernen Zukunft, in der die Menschheit seit langem ausgestorben ist, lebt die menschliche Kultur durch Roboter – die nach unserem Bild geschaffen wurden – weiter. Während der Erkundung eines mysteriösen, gigantischen Gebäudes konfrontiert euch das Spiel mit Fragen nach der Natur des Kosmos, dem Widerspruch von Glaube und Vernunft und der Angst, die Fehler der Menschheit zu wiederholen.

Bekannte Rätsel kehren in The Talos Principle 2 zurück und werden durch vollkommen neue Gameplay-Elemente erweitert – wie die Manipulation der Schwerkraft und die Übertragung des eigenen Geistes. Hinzu kommt eine tiefgreifende Story mit verschiedenen Enden und eine Reihe seltsamer und gleichsam wunderschöner Umgebungen, die zur Erkundung anregen. Darunter eine Stadt, die kurz vor einer Paradigmenverschiebung steht, und eine Insel, die die Schlüssel zur Zukunft verbirgt.

The Talos Principle 2 ist das größte, ambitionierteste und intellektuell forderndste Spiel, das Croteam je erschaffen hat und am 2. November könnt ihr es selbst erleben.

Unter talosprinciple.com gibt es weiteres Wissen zu finden.