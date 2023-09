TGS23: Foamstars Party-Stream mit viel Gameplay

PS4 PS5

Auf der Tokyo Game Show 2023 hat Square Enix eine Bühnenshow-Party zu Foamstars veranstaltet. Das Ergebnis ist ein über einstündiger japanischer Videomitschnitt, den ihr unter der News zum Anschauen bereitgestellt findet. Foamstars erinnert auf den ersten Blick an Nintendos erfolgreichen Party-Multiplayer-Shooter Splatoon, hat aber genügend eigene Alleinstellungsmerkmale, wie unser Hagen Gehritz von GamersGlobal auf der diesjährigen Gamescom 2023 dem – im wahrsten Sinne des Wortes – Schaumschlägerspiel attestieren konnte. In seinem Angespielt-Bericht geht er auf einige Matches im 4v4-Modus "Get the Star" ein, beschreibt ausführlich diverse Features und arbeitet die Unterschiede zu Splatoon heraus.

Square Enix hat mit Foamstars Großes vor und möchte den MP-Shooter-Titel im eSports etablieren sowie eine große Community drumherum schaffen. Ob das Spiel dieses Potenzial besitzt, könnt ihr vor Release dem eingebundenen Party-Video teils selbst entnehmen oder auf die Veröffentlichung im nächsten Jahr warten. Die Übertragung beginnt mit Minute 8:32. Foamstars ist vorläufig exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 5 angekündigt und soll irgendwann 2024 erscheinen.