PM: Riders Republic™ Skate Add-On ab morgen spielbar! (Ubisoft News)

Düsseldorf, 26. September 2023 – Morgen, am 27. September, veröffentlicht Ubisoft das Skate-Add-on von Riders Republic™ und dessen neue Season: Das Deck Skateboard Festival. Skateboarden wird die neueste Sportart, die sich dem spannenden Multisport-Spielplatz von Riders Republic™ anschließt. ​ Nach einer Vielzahl von Sportarten, von Skifahren über Snowboarden bis hin zu Biken und BMX, gesellt sich nun auch Skateboarding dazu! Sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus haben die Spieler:innen jetzt noch mehr Möglichkeiten, ihre Lieblingssportarten zu spielen und zu meistern. Das neue Skate-Add-on wird für Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation®4, PlayStation®5* sowie für Windows PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam erhältlich sein. Spieler können sich auch bei Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna** anmelden, um Zugang zum Spiel zu erhalten. Der Season-Patch wird einen Tag vorher, am 26. September, zum Download bereitstehen.

Der Trailer zum Riders Republic Skate Add-On kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die Skateboard-Kultur stürmt in die Republic mit einem neuen Gebiet, einer neuen Karriere, Sponsoren und brandneuem Gameplay.

Gratis-Wochenende

Die Spieler:innen können das Skateboard zum Start und während des Gratis-Wochenendes kostenlos testen: Von Donnerstag, 28. September bis Montag, 2. Oktober, ist Riders Republic™ kostenlos spielbar. Das Gratis-Wochenende wird auf PlayStation, Xbox und PC (Ubisoft Connect und Epic) verfügbar sein. Die Spieler:innen haben die Möglichkeit, das Grundspiel zu spielen und das Skateboarden in der Demo und in einigen Live-Area-Events auszuprobieren. Der Spielfortschritt wird beibehalten, wenn sich die Spieler:innen während des Gratis-Wochenendes für den Kauf des Spiels entscheiden.

Editionen und Rabatte

Ab dem 28. September wird die Standard Edition je nach Plattform um bis zu 75 % reduziert sein.

Die verschiedenen Editionen können für den PC hier erworben werden: https://store.ubisoft.com/de/featured-riders-republic

Die neuesten Informationen über Riders Republic™ und andere Ubisoft-Spiele gibt es unter news.ubisoft.com.

