PM: Paper Beast Enhanced Edition: Details zu dynamischen Texturen, atmosphärischer Beleuchtung und zur erweiterten Sandbox (Sony Playstation Blog)

und ich bin Creative Director bei Pixel Reef. Die Veröffentlichung unseres Spiels Paper Beast Enhanced Edition auf PS5 und PS VR2 steht unmittelbar bevor. Deshalb möchte ich euch heute erzählen, wie sich das Spiel seit der Originalversion für PS4 aus dem Jahr 2020 weiterentwickelt hat.

Paper Beast ist eines dieser einzigartigen Spiele, die im Gedächtnis der Spieler unvergessliche Spuren hinterlassen – in unserem Fall vor allem, weil sie beim Spielen eine tiefe Bindung zu den Tieren aufgebaut haben. Zusammenarbeit ist extrem wichtig, um sich den Gefahren der rauen und oft surrealen Spielumgebung zu stellen, aber auch Terraforming und die Manipulation der Welt spielen eine große Rolle. Wer sich in dieser unberührten und einzigartigen Wildnis auf Entdeckungsreise begibt, erlebt eine faszinierende und geheimnisvolle Aura, die noch verstärkt wird, weil es weder Benutzeroberfläche noch Dialoge gibt. Nach der Veröffentlichung der PS VR2 – und mit der Leistung der PS5 im Hinterkopf – wollten wir unsere Chance, Paper Beast neu aufzulegen, nicht verpassen. Die neue VR-Plattform bringt frische neue Features mit sich, aber auch ein unvergleichliches Rendering, das wir unbedingt ausnutzen wollten. Und das Beste: Diese Version von Paper Beast kann auch ohne VR gespielt werden.

Reden wir zuerst über die grafischen Verbesserungen.

Paper Beast erstrahlt jetzt in 4K, was für ausgezeichnete Bildschärfe sorgt. Außerdem haben wir die Auflösung von Texturen und Schatten erhöht. Spieler können jetzt die schimmernden Details auf dem Papier oder am Panzer der Tiere sehen. Am beeindruckendsten ist jedoch die überaus präzise Körnung des Sandes, deren animierte Textur den einzigartigen Simulationen folgt. Ihr könnt jedes Körnchen erkennen, wenn der Sand rieselt, was besonders in VR wunderschön anzusehen ist. Dasselbe gilt fürs Wasser: Die Strömung ist jetzt deutlich sichtbar.

Die Atmosphäre wird jetzt von hellen Lichtern beleuchtet, ein Feature, von dem François Sahy, unser Rendering-Programmierer, besonders begeistert war. Nur dank der Leistung der PS5 und François’ Beharrlichkeit bei der Code-Optimierung konnten wir es integrieren. So könnt ihr jetzt richtige Lichtstrahlen sehen, die besonders der VR-Version ein beeindruckendes Volumen verleihen und die Spielatmosphäre beinahe greifbar machen. Darüber hinaus wurden die Bilder auf die HDR-Technologie der PS VR2 angepasst. Im Wesentlichen heißt das: Die Farben sind sowohl lebendiger als auch weicher. Jedes Level wurde buchstäblich mit der PS VR2 vor Augen feinabgestimmt.

Aber nicht nur die Grafik hat sich verbessert. Das Gameplay wurde ebenso weiterentwickelt!

Diese Verbesserung ist uns besonders wichtig. Neben der Teleportation ist die Bewegung nun ruckelfrei und flüssig, also sehr viel immersiver. Da ihr euch den Lebewesen im Spiel jetzt präziser nähern könnt, stärkt sich automatisch eure emotionale Bindung zu ihnen, was einer der zentralen Aspekte des gesamten Spielabenteuers ist. Auf diese Weise könnt ihr euch übrigens auch anderen Wesen sehr viel präziser nähern.

Auch die Sandbox von Paper Beast hat sich weiterentwickelt. Das Terrain ist umfänglicher, wodurch sich die Gesamtanzahl aller Wesen deutlich erhöht. Außerdem gibt es mehr Wesen, die das Terrain beeinflussen, was mehr Kombinationsmöglichkeiten eröffnet. Neu ist auch, dass Bäume und Pflanzen mit der Zeit schöner werden; die Vegetation passt sich an das jeweilige Ökosystem an. Wenn sich zum Beispiel Raubtiere rund um einen Baum vermehren, übernimmt die Vegetation deren visuelle Signatur.

Wir hoffen, ihr freut euch darauf, Paper Beast zu spielen und das mysteriöse Universum zu erkunden, ob nun mit oder ohne VR.