Godot Game Engine: Complete Software Bundle im Humble-Sale

Aktuell befinden sich im Humble Store unterschiedliche Softwarepakete rund um die freie Godot Game Engine im Bundle-Sale. Mit The Complete Godot Software Bundle Encore könnt ihr euch für drei verschiedene Pakete entscheiden. Dabei stehen 1 Artikel, 18 Artikel und das volle Paket mit 20 Artikeln im Gesamtwert von rund 940 Euro zur Auswahl. Ihr könnt wie immer bei Humble zahlen was ihr wollt, Hauptsache ihr seid über dem aktuellen Durchschnittsgebot, das während des Verfassens dieser Zeilen bei 24,11 Euro stand.

Neben Frameworks für 2D- und 3D-Anwendungen, die in verschiedene Genres aufgeteilt sind, gibt es Animationen, Artworks, Einbindungen in Blender und exklusive Software-Kurse in den angebotenen Paketen. Auch sind die Programme für unterschiedliche Betriebssysteme verfügbar. Die Aktion läuft noch 11 Tage, also bis zum 5. Oktober 2023.