TGS23: Ghostrunner 2 zeigt neue Features in kurzem Gameplay-Trailer

Die polnischen Entwickler Szymon Bryla und Radoslaw Ratusznik von One More Level haben per Videobotschaft bedauert, nicht auf der aktuell stattfindenden Tokyo Game Show 2023 anwesend sein zu können, da sie sich in der heißen Endphase der Entwicklung von Ghostrunner 2 befänden. Der blitzschnelle Ego-Action-Hack-and-Slay-Platformer soll nämlich bereits am 27. Oktober 2023 für PC (Steam und Epic Games Store), PS5 und XSeries erscheinen.

So zumindest die Info am Ende des viel zu kurzen Gameplay-Trailers, das einige neue Features des Spiels zeigt sowie die neuen Außenareale jenseits des Dharma Tower. Dazu bekommt die Katana schwingende Hauptfigur ein neues Outfit respektive Rüstung verpasst, neue Fähigkeiten und Fernkampfskills und ein Motorrad um schnell von Quest zu Quest zu düsen. Das 43 Sekunden kurze Video könnt ihr unter der News anschauen.