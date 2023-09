TGS23: Hotel Barcelona von Suda51 und Swery65 im Gameplay-Video

PC Xbox X PS5

Während der Tokyo Game Show 2023 wurde das Ergebnis einer illustren Kooperation anhand erster Gameplay-Szenen offiziell vorgestellt. Angekündigt wurde das Projekt bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Es handelt sich um Hotel Barcelona, ein "2,5D Slasher Film Parodic Action"-Platformer, so die Umschreibung der Macher. Die Kategorisierung des Titels ist genauso eigenwillig wie die beiden Entwicklerpersönlichkeiten, die für das Horror-Sidescrolling-Jump-and-Run-Roguelite mit Soulslike-Elementen verantwortlich zeichnen.

Gōichi Suda und Hidetaka Suehiro, besser bekannt als Suda51 und Swery65, präsentieren in einem knapp sechseinhalb Minuten langen Video, das ihr am Ende dieser News vorfindet, ihr erstes gemeinsames Projekt. Suda51, Chef des Entwicklerstudios Grasshopper Manufacture lieferte die Idee und das Konzept, während Swery65 mit seinem Studio White Owls die Umsetzung des Titels übernahm. Beide Herren Gamedesigner sind bekannt für teils absurde Spielkonzepte, sodass auch in Hotel Barcelona diverse Skurrilitäten nicht fehlen.

Das Spiel soll laut den Entwicklern eine neue Art Horror-Titel werden, der den Fokus auf viel Action und ein skillbasiertes Kampfsystem legt. Als Protagonist müsst ihr euch mit zahlreichen Serienkillern quer durch die USA anlegen und ikonische Bosse legen. Dabei werdet ihr häufig sterben. Der Clou, das sogenannte Phantom-Slasher-System, lässt euer vergangenes Ich, also die zuvor besiegte Spielfigur, als Helfer an eurer Seite kämpfen. Es soll sich also um ein Deathloop-Game handeln, in dem nach dem Ableben nicht nur XP, Skillpunkte, Waffen oder Gegenstände, wie in vielen Roguelikes, mitgenommen werden können, sondern eure ganze Vergangenheit.

Der Artstyle und das Setting orientieren sich an klassischen japanischen Horrorfilmen und Kampfspielen sowie Hollywood-Horror-Slashern der 80er und 90er Jahre. Ihr werdet euch durch sieben unterschiedliche Welten kämpfen müssen. Hotel Barcelona hat noch kein genaues Releasedatum, soll aber irgendwann 2024 für PC, PS5 und XSeries erscheinen.