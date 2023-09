Baldur's Gate 3: Patch 3 mit Mac-Unterstützung und magischem Spiegel

PC Xbox X PS5 MacOS

Die Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 (GG-Test) ist noch keine zwei Monate her. Seitdem sind zahlreiche kleinere und größere Updates für das Rollenspiel-Epos erschienen, mit denen unzählige Fehler und Unstimmigkeiten behoben werden konnten. Nun legen die Entwickler mit einer weiteren großen Aktualisierung nach.

Patch 3 führt zunächst zwei größere Features ein: Zum einen ist Baldur's Gate 3 nun vollständig auf Mac-Systemen spielbar. In diesem Zusammenhang geben die Entwickler an, dass sich auch die Hardware-Anforderungen geändert haben. Empfohlen wird nun ein M1-Pro-Prozessor und aktiviertes FSR, um das Spiel in hohen oder sogar ultrahohen Einstellungen auf Retina-Displays zu genießen.

Zum anderen hält ein magischer Spiegel Einzug ins Spiel. Hierbei handelt es sich um einen lang gehegten Community-Wunsch. Der Spiegel, den ihr ab sofort in eurem Lager findet, erlaubt es euch, euer Aussehen so häufig ihr möchtet zu wechseln. Dabei könnt ihr die Optik und die Stimme eures Charakters beinahe beliebig anpassen, lediglich eure Rasse sowie euer Körpertyp können nicht geändert werden. Origin-Charaktere sowie Mietlinge können ebenfalls nicht mittels des magischen Spiegels verändert werden.

Neben diesen zwei großen Anpassungen umfasst Patch 3 erwartungsgemäß wieder zahlreiche Fehlerbehebungen. Unter anderem soll die Performance im Dritten Akt weiter verbessert, diverse Dialoge die Story betreffend logischer gestaltet und Bugs behoben worden sein, die für Spielabstürze verantwortlich sein konnten. Eine vollständige (englischsprachige) Übersicht über alle Änderungen, die mit Patch 3 vorgenommen werden, findet ihr in der verlinkten Quellenangabe. Achtung: Die ausführlichen Fehlerbeschreibungen enthalten teilweise Story-Spoiler! Überlegt euch also gut, ob ihr diese lesen möchtet, solange ihr Baldur's Gate 3 noch nicht beendet habt.