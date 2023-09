Slitherine mit zwei Titeln bei den TIGA Awards vertreten

PC

Der Britische Publisher Slitherine, der seinen Fokus auf Strategiespiele legt, ist mit zwei Nominierungen bei den TIGA Awards 2023 vertreten. Nominiert wurde einmal das Echtzeitstrategiespiel Starship Troopers - Terran Command, das auch in unserem Spiele-Check als "wuchtige Echtzeitstrategie mit taktischem Anspruch und Film-Flair " voll überzeugen konnte. Starship Troopers - Terran Command spielt zur Zeit des ikonischen 1997er-Films und wurde am 16. Juni 2022 veröffentlicht. Bei Steam hat es derzeit 90 Prozent positive Reviews. Noch dieses Jahr soll die erste kostenpflichtige Erweiterung Raising Hell erscheinen (wir berichteten).

Der zweite nominierte Titel ist Command - Modern Operations, ein strategisches Spiel auf operativer Ebene, mit dem ihr militärische Konflikte ab der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die heutige Zeit und darüber hinaus ausfechten könnt. Die Professional Edition wird sogar vom Militär (u.a. Deutsche Luftwaffe, US Air Force, US Army, Royal Navy) und der Industrie (wie Lockheed Martin, Boeing) und der Forschung (Johns Hopkins University, Uiversity of Dayton Research Institure) genutzt. Die aktuelle Slitherine Tea Time hat sich vor allem Command - Modern Operations gewidmet.