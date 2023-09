TGS23: Densha de Go! Plug & Play 2 – Lokführer per "HDMI-Joystick"

Eisenbahn-Spiel als Minikonsole

Teaser Densha de Go ist eine in Japan äußerst beliebte, bis heute in den Spielhallen "in groß" vorfindbare Eisenbahnsimulation. Auf der TGS war eine neue "Minikonsole" fürs heimische TV-Gerät anzspielen.

Von Stephan Freundorfer



Auch wenn ich mich stets als komplett untauglicher Zugführer erweise, liebe ich doch Taitos Densha de Go!-Titel sehr. Es handelt sich um akkurate Simulationen japanischem Eisenbahneralltags, die mich vor allem durch ihre aufwendigen Controller begeistern – in Spielhallen sind teilweise richtige Zugführer-Cockpits aufgebaut, mit riesigen multiplen Bildschirmen (diese "große" Fassung könnt ihr – kostenfrei – in Japandoku 2018 #15: Japanische Arcades sehen).

An so einem Steuergerät konnte ich natürlich auch auf der TGS 2023 nicht vorbeigehen – er gehörte zu Densha de Go! Plug & Play 2, das am 7. Dezember in Japan erscheint. „Gehört zu“ ist allerdings nicht ganz korrekt, der Controller selbst ist Spiel und Hardware in einem, denn – der Name verrät es bereits – er wird einfach an den Strom gesteckt, via HDMI an den Fernseher gestöpselt und schon kann die wilde Fahrt losgehen. Allerdings wohl nur mit mickrigen 720p, wenn ich der Website glauben darf.

Die erste "Minikonsole" erschien im Jahr 2020 und simulierte S-Bahnen und Nahverkehrszüge, der Plug & Play 2 setzt mich nun ins Cockpit des Glanzstücks japanischer Eisenbahntechnik: des Shinkansen. Sechs Modelle dieses Hochgeschwindigkeitszuges lassen sich auf einer Stationen-reichen (in Wirklichkeit 740 km langen) Strecke zwischen Shin-Osaka und Hakata (im Nordosten der Hauptinsel Honshu) fahren, wobei die Einhaltung des Zeitplans mittels gekonnter Bedienung von Brems- und Gashebel oberstes Gebot ist – und unbedingt das exakte Anhalten in den Bahnhöfen, hier geht es um Zentimeter!

Unnötig zu erwähnen, dass ich schon meine erste Station mit einer Geschwindigkeit verpasste, die ein deutscher ICE auf freier Strecke kaum erreicht. Aber auch das kann an meiner Liebe zu Densha de Go! nichts ändern.