TGS23: Sand Land angespielt, Jeep gefahren, Bösewichte verprügelt

Fahren und prügeln

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Von Stephan Freundorfer

Wer auf der Tokyo Game Show 2023 am Stand von Bandai Namco vorbeikommt, kann gar nicht anders, als sich in die Schlange vor die Spielstationen mit Sand Land zu stellen, einem wohl irgendwann 2024 erscheinenden Open-World-Actionspie. In der Hauptrolle: ein grimmig dreinblickendes, pinkfarbenes Kerlchen. Dessen Name ist Beelzebub, und dass einem er, seine Kameraden und die gesamte Optik so bekannt vorkommen, hat einen einfachen Grund: Das Spiel basiert auf einem gleichnamigen Manga aus der Feder des Dragon Ball-Schöpfers und Dragon Quest-Charakterdesigners Akira Toriyama.

In der etwa 15-minütigen TGS-Demo rase ich in der staubig trockenen Spielewelt zunächst in einem klapprigen blauen Jeep vor einer gewaltigen Sandechse davon und gelange dann in eine kleine Siedlung zwischen Dünen und Felsen – offensichtlich der Hub für Aufgaben und Quests, die man auf den Fahrten in die umliegende Ödnis erledigt.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen Beelzebub und Sheriff Rao geht es im Jeep wieder raus in die Wüste zum Wegpunkte-Abklappern, wobei allerlei Gegner wie Banditen und Dino-artige Echsen dazu einladen, kurz aus dem Gefährt auszusteigen und eine kleine Prügelei zu veranstalten. Die geht geschmeidig und flott von der Hand – Beelzebub teilt flott Schläge aus und kann durch kurzes Aufladen auch einen mächtigen Superhieb landen. Doch nachdem ich am Ende eines Pfades eine ganze Gruppe von Manga-Halunken plattgemacht habe, ist die kurzweilige und recht vergnügliche Demo auch schon wieder um. Und Sand Land landet vor allem dank seiner Protagonisten auf dem Zettel der Spiele, die man im Auge behalten sollte.