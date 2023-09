TGS23: Stephan hat in Kami Ga Nai! den Klorollen-Controller ausprobiert

Das skurrilste Indie-Spiel der TGS

von Stephan Freundorfer



Die Indie-Szene in Japan ist groß, bunt und vielfältig, und sie bekommt auf der Tokyo Game Show 2023 ihren Platz in den Hallen 9 bis 11 eingeräumt, zwischen Merchandise-Ständen, Cosplay-Area und VR-Bereich. Doch die Zeit ist viel zu knapp, um alles anzuspielen und mit den anwesenden Entwicklern zu plauschen, so dass dann doch nur die auffälligsten Titel zum Innehalten und Anspielen animieren. So wie Kami Ga Nai! - zu Deutsch: Es gibt kein Papier!

Der kleine Stand von Game Designer Takahiro Miyazawa, der allerdings nicht anwesend ist („wohl gerade auf die Toilette gegangen, höhö“, wie sein grinsender Mitarbeiter anmerkt), steht nämlich ein Toilettenpapierberg, und vor einem Monitor ein flacher Karton mit einer Klorolle darauf, in die zwei Switch-JoyCon-Controller hineingeschoben wurden. Auf diese Weise wird die Rolle selbst zum Controller, den wir über Neigen und Senken des Kartons hin- und herbewegen, um wiederum eine Klorolle auf dem Bildschirm nach links und rechts rollen zu lassen.

Und warum das alles? Im Spiel sitzt ein typischer japanischer Geschäftsmann gemütlich auf die Toilette, doch dann bemerkt er: Das Papier ist alle! Er rastet aus und wir müssen ihm helfen. Ganz weit über ihm befindet sich eine frische Rolle, und die muss mit viel Geschick Regalbrett um Regalbrett nach unten bugsiert werden, wobei zunächst nur der jähe Absturz droht, wenn das Papier seitlich über ein Brett hinausrollt, später aber auch diverse Gefahren wie kreisende Sägeblätter hinzukommen. Kami Ga Nai! ist ein amüsanter Geschicklichkeitstest, der für kleines Geld im Nintendo Store zu haben ist und vor allem als Partyspiel für großes Hallo sorgen dürfte.