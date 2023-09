PM: My Hero Ultra Rumble, ab dem 28. September 2023 kostenlos spielbar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ready to Rumble! Es ist mal wieder soweit! Die Schüler der U.A. Oberschule dürfen ihre „Macken“ bis ans Limit ausreizen und zeigen, was sie draufhaben – jetzt mit folgenden Helden in Ausbildung: Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu und Ibara Shiozaki! Mach‘s Plus Ultra! mit diesen Charakteren und mehr in My Hero Ultra Rumble, ab 28. September 2023 kostenlos spielbar.

Die Veröffentlichung dieses kostenlosen Battle Royale für die PS4 steht kurz bevor und wir freuen uns, der PlayStation-Community einen tiefen Einblick in die neu angekündigten Charaktere zu gewähren! Diese drei Helden in Ausbildung besitzen unglaubliche Macken und Spielstile, also sieh sie dir weiter unten genau an und finde heraus, wie sie sich in deinem Team machen würden!

Eijiro Kirishima, Heldenname „Red Riot“, ist dank seiner abhärtenden „Macke“ ein fähiger Angreifer und Verteidiger, der mehr als in der Lage ist, all seine Gegner im Nahkampf niederzumachen! Bei Aktivierung seiner Spezialaktion bewirkt seine Macke einen Anstieg seiner Abwehr und bewahrt ihn davor, vor gegnerischen Angriffen zurückzuweichen! Mit seinem furchtlosen Sturm ins Gefecht schafft „Red Riot“ Raum für dein Team, sodass alle ungestört in Position gehen können. Wenn diese Taktik deinem bevorzugten Spielstil entspricht, ist Red Riot genau der Richtige für dich!

Momo Yaoyorozu, Heldenname Creati, ist in der Lage, alles außer lebendigen Dingen aus dem Nichts zu erschaffen! Wie ihr Heldenname schon sagt, kann Momo Waffen und Gegenstände erschaffen und ihre Verbündeten unterstützen, indem sie im rechten Moment genau die richtige Ausrüstung herbeizaubert.

Mithilfe ihrer Macke erschafft sie stumpfe Waffen, um Gegner anzugreifen, Schilde, um sich und ihre Verbündeten zu schützen, und sogar eine Kanone, die Explosivmunition abfeuert! Ihre Spezialaktion „Yaoyorozus Glückstasche” ermöglicht es ihr, eine Tasche mit einem zufälligen Gegenstand zu erschaffen, was ihre Unterstützerrolle noch aufwerten kann, wenn du das Glück hast, einen Heilungsgegenstand zu erhalten. Wenn du gern das Schlachtfeld im Auge behältst und am liebsten mehrere Fähigkeiten zur Verfügung hast, um dich auf jede mögliche Situation vorzubereiten, solltest du Momo rekrutieren!

Zu guter Letzt wäre da noch Ibara Shiozaki, Heldenname Rebe, noch eine Unterstützerin, die ihr rankenartiges Haar manipulieren kann und die Bewegungen ihrer Gegner mit trickreichen Attacken aus der Ferne einschränkt. Ihre lähmende Macke macht bewegungsunfähig und gibt ihren Teammitgliedern so die Gelegenheit, den hilflosen Gegner in Ruhe anzugreifen. Außerdem kann sie mit ihrer Spezialaktion zu Boden gegangene Verbündete wiederbeleben!

Du willst deine Gegner lähmen und Verbündete wiederbeleben? Dann entscheide dich für Ibara Shiozaki, wenn sie am 28. September mit My Hero Ultra Rumble auf der Bildfläche erscheint!

Außerdem freuen wir uns, dir zeigen zu können, wie du deine Lieblingscharaktere zukünftig neu einkleiden kannst! Schalte Alltagskostüme für Midoriya Izuku und Bakugo Katsuki frei.

Producer Aoba Miyazaki gewährt uns einen zusätzlichen Einblick in die Erschaffung und den Entwicklungsprozess dieser Kostüme:

Beim Kostümdesign versuchen wir, die Anzahl flatternder Elemente auf ein Minimum zu reduzieren (z. B. Stofffetzen), damit sie dem Charakter während der Schlacht nicht im Weg sind. Allerdings gibt es Ausnahmen – manchmal schaffen wir uns selbst neue Herausforderungen, indem wir Kostüme implementieren, die Mäntel und Umhänge enthalten, weil sie in unseren Augen zum Charakter passen. Wenn du also ein solches dynamisches Kostüm in einer Schlacht siehst, kannst du hoffentlich spüren, wie viel Mühe wir uns damit gegeben haben!

Wir haben fünf Arten von Kostümdesign kreiert, um die Charaktere im Spiel zu verbessern. Die Farbvarianten sollen sich schon aus der Ferne von den regulären My Hero-Kostümen abheben, also haltet die Augen nach den neuen Farben offen!

– Helden-/Schurkenstil

– Hitze

– Kampf

– Schick

– Gefährlich

Du freust dich schon, alle Kostüme zu sammeln und den Plus Ultra-Style zu erreichen?

Spieler haben die Chance, diese Outfits durch die Nutzung von „Roll Tickets“ oder „Hero Crystals“ (ingame-Währung zu erhalten). Beides kann durch das Abschließen von Missionen, als Belohnung fürs Einloggen sowie über ingame-Käufe verdient werden. Wenn du genügend „Roll Tickets“ oder „Hero Crystals“ gesammelt hast, kannst du dein Glück versuchen, um die Kostüme freizuschalten.

Kurz nach der Veröffentlichung haben die Kostüme eine erhöhte Dropchance! Wenn es also einen Charakter gibt, den du besonders liebst, halte die Augen nach Neuerscheinungen offen, denn sie bieten die beste Chance, ein Kostüm zu ergattern.

Spiele My Hero Ultra Rumble gleich, wenn es am 28. September erscheint, um mehr Chancen zu haben, alle Outfits zu erhalten und deine Gegner mit deinen Lieblingsmacken und Charakteren zu vernichten!