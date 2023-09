PM: Star Ocean The Second Story R angespielt: Die Wiedergeburt eines klassischen RPGs (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Star Ocean The Second Story R bringt ab dem 2. November klassische RPG-Action zu PlayStation 5 und PlayStation 4. Es handelt sich um ein vollständiges Remake des Originals Star Ocean the Second Story (SO2), das 1998 für die Original PlayStation entwickelt wurde und seither von Kritikern für sein Dual-Protagonist-System, die 3D-Kämpfe, das tiefgehende Skill-System, private Aktionen, verschiedene Enden und viel mehr gefeiert wurde.

In diesem Remake wurden die Grafiken und die Spielbarkeit des Spiels noch weiter verfeinert, während die Aufregung und der Zauber des Originals – inklusive der beliebten 2D-Pixel-Charakter-Geister, die durch die aufregenden Felder und Dungeons in 3D ziehen. Das aufregende Real-Time-Action-Kampfsystem ist für einen leichten Einstieg gemacht und wurde durch weitere Features verbessert.

Ich hatte die Gelegenheit, die PS5-Version des Spiels vor der Tokyo Game Show 2023 auszuprobieren.

In der Ausprobier-Preview durften wir das Erkunden und die Kämpfe in den Lasgus-Bergen und Hoffman-Ruinen ausprobieren. Ich war gespannt darauf, wiie die 2D-Pixel-Charaktere und die 3D-Umgebung der Dungeons verschmolzen wurden.

Vor dem Spiel hatte ich mir vorgestellt, dass es sich seltsam anfühlen würde, 2D-Pixel-Charaktere in einem hochaufgelösten 3D-Umfeld zu sehen, das mit der neusten Rendering-Technologie erstellt wurde. Aber ich war überrascht, dass sich die Verbindung viel natürlicher anfühlte als erwartet. Die Beleuchtung der Charaktere ändert sich je nach Situation und Umfeld – zum Beispiel in hellen oder dunklen Bereichen – also scheinen die Charaktere nie fehl am Platz.

Für alle, die die Originalversion von SO2 oder die PSP-Version von Star Ocean Second Evolution gespielt haben, bringen die vertrauten Pixel-Charaktere vielleicht Erinnerungen und Nostalgie mit. Wir konnten die Lasgus-Berge und die Hoffman-Ruinen erleben, aber wir freuen uns darauf, in der Vollversion auch die lebendigen Städte und grünen Felder zu erkunden.

Die grundsätzliche Steuerung für den Kampf funktioniert so: Kreis für normale Angriffe, X für einen Schritt zurück, Dreieck für das Kampfmenü, Quadrat um Befehle zu ändern, L1/R2 um Techniken zu aktivieren, L2-Auslöser + linker Stick um Ziele zu wechseln, R2-Auslöser + linker Stick um kontrollierte Charaktere zu wechseln und das d-Pad für das neue Assault-Action-Feature.

In diesem Spiel beginnt der Kampf, wenn Spieler Gegner in der Welt oder den Dungeons treffen. Die Kontrollen sind recht einfach, weil der Spieler eine Serie normaler Angriffe startet, indem er den Kreis-Knopf drückt und besondere Moves oder Symbologies durch L1 und R1 auswählt. Verbündete, die ihr gerade nicht kontrolliert, bewegen sich automatisch basierend auf eurer Strategie.

Die meisten dieser Elemente sind allen bekannt, die das Original SO2 gespielt haben. Trotzdem bringt Star Ocean The Second Story R eine Entwicklung mit und ihr spielt strategischere und dynamischere Kämpfe durch eine Reihe brandneuer Ergänzungen.

Wenn ihr einen gut getimten Schritt zurück durch den X-Knopf auslöst, gibt es einen hellen Blitz-Effekt. Ihr könnt dann automatisch dem Angriff ausweichen und euch hinter den Gegner bewegen. Hier habt ihr die Möglichkeit, einen Schlag auszuteilen. Wenn ihr erfolgreich seid, wird eure MP wieder hergestellt, was es einfacher macht, eure Fähigkeiten einzusetzen. Wenn der Gegner an der Reihe ist, gibt es Warnsignale wie beispielsweise, dass ihre Körper anfangen, rot zu glühen. Wenn ihr die nicht verpasst, ist das Manöver leicht durchzuführen.

Zusätzlich haben Gegner jetzt einen Schild-Wert und wenn diese Grenze mit einem Angriff gebrochen wird, hält der Gegner an. Während die Gegner vorübergehend außer Gefecht gesetzt sind, wächst der Schaden, den ihr verursacht und ihr habt die Gelegenheit, einmal zuzuschlagen und damit massiven Schaden zu verursachen. Jeder Charakter besitzt verschiedene Fähigkeiten und Claude, der Hauptprotagonist in der Demo, nutzt die Head-Splitter-Skill, die besonders effektiv darin ist, die Schilde eines Gegners zu durchbrechen. Im ganzen Spiel ist die Haupttaktik, die Fähigkeiten der Charaktere einzusetzen, um das Break-Feature auszulösen. Wenn der Anführer einer Gegnergruppe zerbricht, brechen auch andere Gegner in der Kette. Es ist aufregend, das Wort “Break” immer wieder auf dem Bildschirm auftauchen zu sehen – mit Blitzeffekten kombiniert.

Ein anderes Schlüsselelement der Kämpfe ist das neue Angriffs-Action-Feature (Assault). Obwohl nur vier Kampfmitglieder am Kampf teilnehmen können, bringt die Angriffs-Aktion eure anderen Verbündeten mit ins Spiel. In der unteren linken Ecke vom Bildschirm entspricht ein Assault-Wert den inaktiven Charakteren, der mit der Zeit immer weiter steigt. Wenn die Skala voll ist, könnt ihr den passenden Knopf drücken, um die Angriffs-Aktion auszulösen. Das ist in vielen Situationen nützlich, zum Beispiel wenn ihr einen Gegner angreift, dessen Schilde gebrochen sind, oder wenn ihr in der Klemme sitzt, weil euer Charakter ausgeknockt ist und Hilfe braucht. Der Angriffs-Wert füllt sich schneller auf, als man so denkt und ihr könnt es immer wieder ausnutzen.

Die eh schon wunderbaren Kampfszenen des Originals wurden durch neue Mechaniken und Strategien erweitert. Aber wenn ihr nicht aufpasst, können eure Charaktere auch angegriffen und sofort getötet werden. Ihr solltet auf die Gesundheit aller Mitglieder der Gruppe achten, auf den Abstand von Gegnern und darauf, wie ihr am besten steht. Der explosive Kampf und die einfachen Kontrollen sind wichtige Elemente des Spiels.

Die Effekte und Animationen der verschiedenen Fähigkeiten wurden aufgepimpt und sind jetzt noch beeindruckender. Die neuen schicken Effekte beleben die Kämpfe noch mehr. Und es ist schön zu wissen, dass die Animationen für Symbology-Skills wie Shador Flare jetzt übersprungen werden können.

Ich kann gar nicht erwarten, mich aufs Abenteuer in den Ozean der Sterne zu bewegen und in aller Ruhe die beeindruckenden, aufregenden und schnellen Kämpfe zu erleben, die jetzt für Spieler aller Fähigkeitengruppen zugänglich sind.

Star Ocean The Second Story R erscheint für PS5 und PS4 am 2. November.