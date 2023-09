PM: NBA 2K24: Meine KARRIERE im Detail (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr möchtet beweisen, was ihr auf dem Court könnt und einen individuell erstellen Spieler nicht nur zur Legende, sondern gleich zum begehrten Titel GOAT – Greatest Of All Time – führen? Dann ist der beliebte Modus Meine KARRIERE natürlich auch in NBA 2K24 wieder euer erster Anlaufpunkt. Ihr erlebt in diesem Jahr den bislang umfangreichsten Meine Karriere-Modus mit einer neuen Geschichte, in der ihr als heißester Kandidat seit LeBron James direkt das Rampenlicht betretet und alle eure NBA-Träume wahr werden lassen könnt, wenn ihr Talent und Durchhaltevermögen beweist.

Zu Beginn eurer ganz persönlichen NBA-Story erstellt ihr euch einen eigenen Spieler. In dem umfangreichen Athleten-Baukasten von NBA 2K24 findet ihr alle Optionen, akribisch jedes Detail von Gesicht und Körper euren Vorstellungen entsprechend perfekt anzupassen.

Tipp: Ladet euch unbedingt die MyNBA 2K Companion-App herunter

Mit der kostenfreien MyNBA 2K-App für Android und iOS könnt ihr unter anderem ein Bild von eurem Gesicht hochladen und zur Erstellung eures individuellen Charakters nutzen. Noch individueller geht es ja nun wirklich nicht.

Möchtet ihr auf euer eigenes Konterfei verzichten, der Editor bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten genau den Charakter zu erstellen, mit dem ihr auf dem Court auflaufen möchtet. Macht euch aber direkt Gedanken, welche Position ihr besonders gerne spielen würdet und wo eure Stärken liegen sollen. Merkmale wie Größe, Gewicht oder Spannweite entscheiden mit, wie sich eure Anfänge auf dem Court gestalten..

Jetzt ist es an der Zeit, euren Spieler zu optimieren. Hier könnt ihr auswählen, ob ihr einen NBA-Star als Basis nutzen möchtet oder lieber ohne Vorlage einen eigenen Build erstellt. Entscheidet euch für die Position, die ihr spielen möchtet und nutzt entweder einen realen NBA-Spieler oder bestimmt frei über die körperlichen Merkmale.

Euch steht jetzt Attributspotential zur Verfügung, mit dem ihr die Werte eures Spielers, wie Schnelligkeit, Ausdauer, Passgenauigkeit, Steal oder Blockieren nach euren Vorstellungen steigert. Schaut euch auch die möglichen Plaketten an, die ihr mit euren Werten erreichen könnt. Habt ihr das Potential verteilt, probiert euer Build am besten gleich bei einem Spiel 3 vs 3 oder 5 vs 5 aus. Seid ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden, könnt ihr immer noch Änderungen an euren Attributen vornehmen.

Wenn ihr mit eurem Spieler zufrieden seid, steht dem Debüt in der NBA nichts mehr im Weg. Und wer seine Karriere direkt bei seinem Lieblingsteam beginnen möchte, kann das in NBA 2K24 problemlos machen. Ihr habt nämlich die freie Auswahl, welchem Team der Basketball-Liga ihr beitreten wollt. Es liegt also an euch, ob ihr beispielsweise an der Seite von Legende LeBron James bei den Los Angeles Lakers spielen wollt oder euch der Mannschaft von Weltmeister Dennis Schröder – den Toronto Raptors – anschließt, um den GOAT-Status zu erreichen.

In der Stadt angekommen, kann nun die Hauptquest-Reihe gestartet werden. Eure Laufbahn beginnt mit der Mission „Hier wird Geschichte geschrieben“. Betretet die Arena und bereitet euch auf den allerersten Auftritt in der NBA vor. Neben einigen Videosequenzen, die zur Atmosphäre des Saisonstarts beitragen, könnt ihr euch frei durch die Katakomben der Arena bewegen. Trefft hier letzte Entscheidungen – darunter den exklusiven Schuh-Markenpartner für die aktuelle Saison – und die heiß erwartete Karriere kann beginnen!

Dank der neuen Schlüsselspiele-Funktion in NBA 2K24 habt ihr künftig die Möglichkeit, nur die bedeutenden Partien eurer Karriere zu zocken! Damit steht es euch quasi frei, ob eine komplette Saison mit allen Spieltagen bestritten werden soll oder nur ausgewählte Duelle in den Fokus rücken – zum Beispiel, wenn es gegen einen Rivalen der Liga geht oder ein wichtiger Meilenstein bald erreicht wird.

Schlüsselspiele beschleunigen die Dinge in eurer Karriere ein wenig. Solltet ihr also mal nicht ganz so viel Zeit haben, könnt ihr damit deutlich schneller den legendären GOAT-Status in der NBA erreichen. Die restlichen Partien dazwischen werden dann einfach simuliert. Denkt allerdings daran, dass eure Statistiken in simulierten Duellen immer auf den Ergebnissen basieren, die ihr in Schlüsselspielen erzielt. Wer seine Karriere komplett selbst in die Hand nehmen möchte, kann aber natürlich auch die vollständige Saison mit allen Spielen bewältigen

Ein wahrer Superstar glänzt nicht nur auf dem Spielfeld mit außergewöhnlichen Leistungen, sondern begeistert seine Fans auch außerhalb des Courts mit seiner Leidenschaft für Mode und Musil. Die Basketball-Kultur könnt ihr auf PS5 nach Herzenslust in der Stadt ausleben, euch einer der beiden Gruppen RISE oder ELITE anschließen und RUF verdienen, den frischen Strandabschnitt bewundern oder die brandneue Streetball-Nebenquest meistern.

Die Möglichkeiten in der Stadt sind so vielfältig und umfangreich, dass wir euch alle Optionen in einem eigenen Blogpost ganz genau vorstellen werden. Spieler auf PS4 erwartet ein hübsches neues Viertel mit verbesserten Quests und vielen spannenden Aktivitäten.

Wenn ihr lieber in der WNBA zur Legende werden möchtet, dann schaut bei The W vorbei. Denn auch hier wird so einiges geboten! Nachdem eine Spielerin im Editor erstellt wurde, präsentiert euch NBA 2K24 zwei unterschiedliche Wege, mit denen ihr eure Laufbahn starten könnt. Soll eure Spielerin als Talent direkt vom College in der WNBA landen oder ist ein Karrieredebüt als Profi mit bereits gesammelter internationaler Erfahrung eher euer Ding? Ihr habt die Wahl!

Danach müsst ihr es mit den besten Spielerinnen der WNBA aufnehmen, um eines Tages selbst an der Spitze der Liga zu stehen. Ein neuer Spielmodus von The W ist dabei „Auf dem Weg zu Großem“, wo ihr euch während der Saison gleich mehrmals in einem Positionskampf mit den besten Spielerinnen der WNBA wiederfindet. Dort bekommt ihr zu sehen, wie ihr euch im direkten Vergleich mit den Konkurrentinnen schlagt. Und exklusive Belohnungen winken in The W ebenfalls!