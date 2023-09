The Beekeeper's Picnic: Kickstarter zum Sherlock-Holmes-Adventure

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die britische Künstlerin, Comic-Autorin und AGS-Userin Helen "Jabbage" Greetham hat sich dazu entschieden, eine Kickstarter-Kampagne zu ihrem kommenden Sherlock-Holmes-Abenteuer The Beekeper's Picnic zu starten. Dabei setzte sie sich einen bescheidenen Zielbetrag von 3.200 Pfund (umgerechnet etwas mehr als 3700 Euro), der auch umgehend erreicht wurde. Nach nur einem Tag haben derzeit über 80 Unterstützer mehr als 5.000 Euro in die Kampagne gesteckt und bis zum offiziellen Ende am 19. Oktober dürften noch so manche interessierte Abenteurer folgen.

Jabbage beschreibt The Beekeeper's Picnic folgendermaßen:

Wir schreiben das Jahr 1920. In einem verschlafenen Dorf in Sussex versucht ein alternder Imker, der definitiv nicht (mehr) der größte Detektiv der Welt ist, ein sehr wichtiges Picknick für seinen lieben Freund Watson zu organisieren. Allerdings wird er dabei immer wieder durch eine Reihe von lästigen Rätseln unterbrochen. Ein gemütliches Point-and-Click-Adventure und Mystery-Spiel im Retro-Stil, das liebevoll von den Sherlock-Holmes-Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle inspiriert wurde.

Wenn ihr das Spiel unterstützen und euch dabei eine digitale Kopie sichern möchtet, müsst ihr mindestens 14 Euro investieren. The Beekeeper's Picnic soll im September 2024 für PC, MacOs und Linux erscheinen.