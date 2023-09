Xbox Series X: Interne Dokumente zeigen Modell ohne Laufwerk

Xbox X

The Verge berichtet über Dokumente, die aus den Verhandlungen zwischen FTC und Microsoft stammen und geleakt wurden. So soll Ende 2024 eine zylinderartige Xbox Series X ohne Laufwerk, mit 2-Terabyte-SSD und aktualisierten Controller erscheinen.

Der bisher Sebile genannte Controller soll neben einem Beschleunigungssensor, der auch zum Aufwecken des Controllers dienen soll, Lautsprecher, einen austauschbaren Akku, besseres Force-Feedback und Bluetooth 5.2 beinhalten. Weiterhin sollen die Tasten leiser sein und eine direkte Verbindung zur Xbox Cloud möglich sein.

In der neuen bisher Brooklin genannten Konsole sollen Bluetooth 5.2 und W-Fi 6E den aktuellen Stand der Technik präsentieren. Weiterhin wird mit einem 6 nm Chipsatz der Energieverbrauch gesenkt, wodurch 15 Prozent an Netzteilleistung eingespart werden kann. Der Preis soll 499 $ betragen, was auch die Xbox Series X zum Verkaufsstart kostete.

Mittlerweile hat sich Xbox-Chef Phil Spencer zu dem von Mircrosoft selbst verursachten Leak geäußert und die Daten als veraltet bezeichnet.