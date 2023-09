PM: Synced: In dem kooperativen Free2Play-Shooter kämpft ihr gegen tödliche Nanomaschinen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schöne neue Welt: Eigentlich sollte die fortschrittliche Nanotechnologie die Zukunft der Menschheit verbessern. Doch als sich die Maschinen gegen ihre Schöpfer wenden und Menschen in tödliche, humanoide Nanos verwandeln, ist der Zusammenbruch der Zivilisation unausweichlich. In dem postapokalyptischen Koop-Shooter Synced schlüpft ihr nun in die Rolle eines Läufers und kämpft in den Trümmern der Städte gegen die allgegenwärtige Gefahr durch die marodierenden Killermaschinen.

Bevor ihr die nicht-linearen Bereiche der Spielwelt erkundet, euch auf die Jagd nach Beute begebt und gegen Horden von Nanos antretet, wählt ihr einen Läufer, dessen Fähigkeiten am besten zu eurem bevorzugten Spielstil passen. Derzeit stehen sechs sehr unterschiedliche Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten zur Verfügung. Weitere Synced-Helden sollen in Zukunft die Auswahl an Läufern erweitern.

So könnt ihr zum Beispiel mit Glory Zhao in die Schlacht ziehen, die gegnerische Läufer mit einer Rauchbombe blendet und vergiftet. Wenn ihr euren Einsatztrupp von bis zu drei Mitspielern unterstützen möchtet, dann wählt den britischen Arzt Dr. Montgomery Stone, der mit seiner Heilungsaura die Gesundheit seiner Kameraden wiederherstellt. Oder nutzt die Terror-Granate von Hajun Park, die besonders viel Schaden anrichtet und ideal gegen große Gegnergruppen eingesetzt werden kann. Um das Sextett komplett zu machen: Zur Verfügung stehen außerdem noch die Rebellin Layla, die sich kurzzeitig unsichtbar machen kann, der bullige Deadcut mit seinen Feuergranaten sowie Carolina Ragna, deren Spezialfähigkeit „Leuchtendes Auge“ Gegner durch Wände hindurch für das gesamte Team sichtbar macht.

Habt ihr euren Lieblingsläufer gefunden und das Loadout mit verschiedenen Waffen und zusätzlichen Perks optimiert, geht es los mit den Missionen im Meridian, wie die Todeszone genannt wird. Entweder stürzt ihr euch als „Einsamer Wolf“ (fast) alleine in den herausfordernden Kampf gegen die unterschiedlichsten Nanos oder ihr stellt ein Team aus bis zu drei Läufern zusammen und nutzt ausgeklügelte Teamtaktiken, um euer Ziel zu erreichen. Gerade das geschickte Kombinieren der verschiedenen Spezialfähigkeiten erleichtert einen Lauf erheblich, vor allem wenn es immer wieder gegen hartnäckige Minibosse und schließlich gegen den großen Levelboss geht.

Ein Lauf führt euch durch angenehm abwechslungsreich gestaltete Gebiete der letzten Zufluchtsstätte der Menschheit: Mal tretet ihr in der menschenleeren Wildnis gegen die fiesen Nanos an, mal kämpft ihr euch durch verlassene und halbzerfallene Einrichtungen. Immer das Ziel vor Augen, zerlegt ihr die Gegner in ihre Moleküle und sammelt fleißig Ressourcen, die unter anderem von besiegten Feinden hinterlassen werden, und verbessert damit eure Fähigkeiten oder kauft an Automaten nützliche Upgrades. Es lohnt sich, die verwinkelten Karten genau zu untersuchen, denn ihr könnt immer wieder einmal besonders durchschlagskräftige Waffen mit einer einzigartigen Waffentechnik finden. So verschießt das Gewehr „Supernova“ schwarze Löcher und eignet sich hervorragend, um Zwischenbosse in die Knie zu zwingen.

Ein besonderes Feature von Synced ist der Nano-Gefährte: Ihr holt euch einfach Verstärkung für die immer schwerer werdenden Herausforderungen, indem ihr ein mächtiges Nanowesen an eurer Seite kämpfen lasst. Ihr könnt den Begleiter zwar nicht direkt steuern, ihm aber klare Anweisungen geben, was er für euch tun soll. Derzeit stehen euch vier Nano-Gefährten zur Verfügung, die jeder auf seine Weise eine wertvolle Hilfe für euer Team darstellt. Übrigens erhaltet ihr auch im Solomodus einen Gefährten, ihr seid also nicht ganz allein.

Besonders gut gefällt uns der Wächter, der mit seinem Schutzschild dafür sorgt, dass Schaden von eurem Squad ferngehalten wird. Aber auch der Seher, der Schätze und Gegner markiert und über einen starken Laser verfügt, der Zermalmer, der als klassischer Tank nicht nur einstecken, sondern auch austeilen kann, und der Unterdrücker, der mit seiner starken Bewaffnung die feindlichen Nanos in Schach hält, sind eine großartige Unterstützung.

Die Entwickler von NExT und Publisher Level Infinite planen, den schicken F2P-Koop-Shooter bald auch auf PS5 zu veröffentlichen. Wir freuen uns schon auf die ersten Läufe durch Nano-verseuchte Todeszonen und spannende PvP-Kämpfe.