Jörg Langer zu Gast im Podcast von Dom Schott

Im Rahmen von OK COOL schmökert spricht Gastgeber Dom Schott mit dem Chef von GamersGlobal und der deutschen Retrogamer Jörg Langer. Die Folge ist frei hörbar für alle Interessierten. Diesmal wird in der aktuellen Ausgabe der Retrogamer geblättert und über die Zukunft des Magazins gesprochen:

Seit über zehn Jahren erscheint hierzulande die Retrogamer: ein dickes, umfangreiches Magazin über alte Retrospiele und ihre Schöpfer. Ursprünglich kommt das Heft eigentlich aus England, aber seit einer Dekade wird extra für den deutschen Markt ein eigenes Printmagazin produziert, das in Teilen auf den Originalartikeln des englischen Teams basiert, darüber hinaus aber auch aus eigenen Beiträgen von deutschen Autoren besteht. Und hauptverantwortlich für all das ist: Jörg Langer, Chef von GamersGlobal und Print-Veteran.

Nun allerdings soll die deutsche Retrogamer in wenigen Monaten eingestellt werden. Jörg Langer stemmt sich gegen diese Entscheidung und will das Magazin fortsetzen - wie genau, das ist noch offen. In dieser Folge spricht Gastgeber Dom Schott mit dem Magazin-Chef über seine Arbeit an dem Heft und seine Leidenschaft für Printprodukte. Anschließend blättert das Duo durch die aktuelle Retrogamer 3/2023 und macht einander auf persönliche Highlights aufmerksam - von Pixel-Screenshots bis zur Papierdicke.