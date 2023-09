Marvel's Avengers vor dem Delisting ein letztes Mal im Angebot

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Marvel's Avengers wird bis zum 30. September auf Steam mit einem Rabatt von 90 Prozent für 3,99 Euro verkauft, auf den Konsolen für 4,99 Euro. Danach wird das Spiel gar nicht mehr verfügbar sein, denn am 30. September endet die Unterstützung des Live-Service-Games durch den Hersteller Crystal Dynamics, der Verkauf wird eingestellt. Es wird aber versichert, dass die Server erhalten bleiben, auch für Multiplayer. Das geplante Ende von weiteren Inhalten war zu Beginn des Jahres angekündigt worden, damals war der weitere Betrieb der Server noch unklar.

Im Test bei GamersGlobal wurde das Spiel negativ bewertet, der Testvergleich anderer Magazine sah positiver aus. Ihr spielt in dem Koop-Prügler als einer von mehreren Marvelhelden in einer laut Test anfangs spaßigen Kampagne, die sich später in beliebig wirkenden Multiplayer-Missionstypen samt Grindbedarf verliert. Das war allerdings 2020, ob die Updates seitdem das Spiel verbessert haben, müsstet ihr selbst überprüfen. Was euch dabei beeinflussen könnte: Der Download auf PC ist 94,6 GB groß, es muss bei der Installation einer EULA des Publishers Square Enix zugestimmt werden, die Linux-Unterstützung durch Proton erreicht nur Silberniveau und die Solo-Kampagne braucht keine dauerhaft laufende Internetverbindung.