Darauf freut sich die Redaktion im... Oktober 2023

Von Spinnen und Finnen

Teaser Nicht nur für Spider-Man haben diverse Redaktionsmitglieder ein Herz, sondern auch für Alan Wake und Mario – und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ich freue mich darauf, die letzte Folge von Staffel 1 vonzu sehen (gibt's seit heute nacht), und habe in der letzten Woche mitbegonnen, das mir sogar noch besser gefällt. Außerdem stehtauf dem theoretischen Programm, man muss doch wissen, über was so viele geredet haben...[SPIELE/BRETTSPIELE] Das Rundentaktikspielist mein Erwartungshit im Oktober – den Vorgänger halte ich für das bessere, nur den Cartoon-Fantasy-Stil hätte man gerne einem anderen Szenario ersetzen können. Aber in Sachen Story, Einheiten- und Missionsvielfalt, taktische Tiefe und Spielbarkeit hat mich schon der Vorgänger voll überzeugt! Mich interessiertsehr, in diesem Moment liegt die Stunde der Kritiker dazu noch vor mir. Das ist aber auch ein Titel, wo ich mir vorstellen könnte, wenn ich denn privat weiterspiele, privat weiterzuspielen, wenn ihr versteht, was ich meine: 20 Stunden sind halt doch leichter unterzubringen als 200 () oder 2000 (nur leicht übertrieben:). Auchwird mir vermutlich einen Blick wert sein. Falls ihr bei mirvermisst: Ich war selbst nicht absolut gehypt von meinem Die-Viertelstunde-Eindruck und werde auch nicht den Test machen, zumindest nicht als Haupttester.[SONSTIGES] In diesen Tagen steht die Japan-Doku Folge 8 an, und in den nächsten Wochen gewichtige Entscheidungen in Sachen Retro Gamer. Wenn ihr weiterhin ein Printheft zu Retrospielen lesen wollt, könnte es helfen, euch hier einzutragen: www.gamersglobal.de/retro [FILME/SERIEN] Zum einen bin ich sehr heiß darauf, noch auf die restlichen Folgen der neuesten Staffelzu sehen. Kampfkunst-Turniere gebe ich mir in Animes immer gerne, auch wenn Protagonist Ohma in Staffel 2 leider wenig in Erscheinung tritt, da er nach seinem letzten gewonnenen Kampf erstmal ausruhen muss – also bewusstlos auf der Krankenstation. Es ist auch absehbar, dass die Geschichte in den neuen zwölf Folgen nicht abgeschlossen wird. Bleibt nur zu hoffen, dass die Fans nicht wieder 3 Jahre auf Nachschub warten müssen. In den letzten Septembertagen erschien zudemDa die vorige Adaption der Serie vom selben Studio klasse war, freue ich mich darauf, die neue Serie um Richter Belmont nun im Oktober zu sehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich liebe die Atmosphäre und die Geschichte um die Realität verändernde Kunst in, entsprechend freue ich mich, dass Remedy nach dem Trostpflasternun doch eine richtige Fortsetzung erschaffen konnte. Da wird es auch spannend zu sehen, wie die Finnen das Survival-Horror-Genre fürinterpretieren. Daneben freue ich mir vor allem auf das Soulslike, dass nicht nur in Sachen Grafik und Atmosphäre einen guten Eindruck macht.[SONSTIGES] Kurz gesagt: Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit![FILME/SERIEN] Ich habebislang tatsächlich ausgespart, obgleich die Serie ja auch international Anklang fand. Aber da nun alle bisherigen Staffeln auch uneingeschränkt in der Mediathek vorhanden sind (vorher nicht, oder?), plane ich, im Oktober alles bisherige nachzuholen. Aber wie immer gilt: am Ende entscheide ich nach Lust und Laune. Kann also genauso gut sein, dass die "Lücke" erhalten bleibt, weil ich mir dann doch noch mal eine Rundegebe. Ansonsten würde mich noch die neue Staffel voninteressieren. Aber, wie auch immer es dazu kam, nachdem ich alle vorherigen Staffeln durchgesuchtet habe, fehlt mir tatsächlich immer noch die finale Staffel der Hauptserie – und eben auch der erste "Legacy"-Part. Es wäre in jedem Fall auch hier ein guter Zeitpunkt, das Versäumte nachzuholen. Wäre, wäre, Fahrradkette...[SPIELE/BRETTSPIELE] Die ersten drei Teile vonsind mir bis heute die liebsten. Von daher dürfte es wohl niemand ernsthaft wundern, dass bei mir Mirage (Preview ) diesen Monat mit am höchsten im Kurs steht. Und das, obwohl ich nach dem ersten Hands-on nun nicht unbedingt rundum glücklich bin. Aufhabe ich zwar prinzipiell große Lust, allerdings war die Präsentation auf der Gamescom (weshalb eigentlich kein Hands-on, Microsoft?) doch eher ernüchternd. Allein, dass ich jetzt zwar an der Startaufstellung "rumfuschen" kann, es aber immer noch keine Quali oder Boxenstopps gibt, spricht nicht unbedingt dafür, dass sich die Reihe abseits der Technik wirklich weiterentwickelt. Da hätte ich nach sechs Jahren Serienpause und Reboot-Gequatsche mehr erhofft. Aber vielleicht hat Microsoft ja auch einfach noch nicht alles gezeigt... Ansonsten wäre da natürlich noch. Wenn das nicht mindestens sehr gut wird, dann fresse ich den sprichwörtlichen Besen.[FILME/SERIEN] Der Oktober naht mit großen Schritten – die Regale füllen sich mit Halloweenschmuck und die ersten Lebkuchen und Weihnachtsmänner wurden auch schon in den Supermärkten gesehen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Nächte werden länger. Eigentlich die optimale Zeit für lauschige Kinoabende. Aber nach dem finsteren Tal der Blockbuster-Pleiten sieht die Zukunft nicht so rosig aus für die großen Leinwände. So habe ich im Oktober auch nur einen Film auf meiner Liste:der Film zum gleichnamigen Spiderman Bösewicht steht schon länger auf meiner Liste. Der 1964 von Stan Lee und Steve Ditko erfundene Finsterling ist zwar weniger bekannt als Doc Oc oder Green Goblin, reizt mich aber trotzdem. Ich mag das Spidey-Universum. Aber ich mag auch Edgar Allen Poe: Deswegen steht auch die TV Serieauf der Liste. Alleine schon wegen Mark Hamill. Außerdem erscheint im Oktober die zweite Staffel von– mal sehen, wie es im Multiversum weitergeht. Last, but not least: Staffel 5 von. Eine der wenigen Serien, bei denen meine Frau nicht entsetzt das Zimmer verlässt.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Zeitlich sieht der Oktober wieder ziemlich düster aus – ich habe nicht nur viel zu tun, sondern auch mein Büro umgebaut und bin hier in den letzten Zügen. Aber unbedingt anschauen werde ich mir den Nachfolger zu einem großen Indie-Hit: Wargroove 2. Ich liebe das Genre einfach. Und die Entwickler haben beim Erstling schon exzellente Arbeit geleistet. Von Liebe kann hier nicht die Rede sein, eher berufsbedingte Neugier: Super Mario Bros. Wonder ist ein Pflichtkauf, auch wenn ich mit Mario immer noch nichts anfangen kann. Außerdem werde ich mal in Disgaea 7 reinschnuppern. Eine Taktik-JRPG-Serie, die mich nie so richtig abholen konnte – vielleicht ist es diesmal anders?

[SONSTIGES] Sir Patrick Stewart hat eine Biographie geschrieben. Normalerweise mache ich um die meisten Bios einen Bogen, aber Making It So: A Memoir steht bei mir auf dem Wunschzettel, wenn Captain Picard schon zur Feder greift. Nicht minder prominent ist Schauspieler Keanu Reeves, der zusammen mit Matt Kindt die Comic-Reihe BRZRKR erfunden hat. Die auf Kickstarter mit 1.4 Millionen Dollar honorierte Kampagne zahlt sich aus: Die 12-teilige Geschichte um den unsterblichen Superkrieger Berserker erscheint wohl, mit Reeves als Lead, als Film bald auf Netflix und eine Anime Reihe mit zwei Staffeln ist wohl auch in der Mache. Im Oktober erscheint nun der dritte Teil des Comics.

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Werde ich die Gelegenheit nutzen, um ein viertes Mal aufzu verweisen? Aber natürlich, schließlich ist am 4. Oktober das Staffelfinale. Darüber hinaus fällt es mir tatsächlich schwer, Begeisterung für die Film- und Serienankündigung im zehnten Monat zu entwickeln. Wir arbeiten uns daheim gerade durch den n-ten-Wiederholungsmarathon und zaghaft durch, vielleicht lässt sich hieraus ja ein Übergang zuableiten? Oder doch, liegt dann aber natürlich am Kater, dessen Hintern auf der Fernbedienung...[SPIELE/BRETTSPIELE] Ein üppig Füllhorn an Titeln gibt es da - nur wieder einmal viele außerhalb meiner klassischen Genre- und Plattformfavoriten. Das ersteund ich haben bekanntermaßen keine gute Beziehung, auch wenn ich Remedy allgemein und die Bemühungen für den zweiten Teil sehr schätze. Undhätte für mich in seiner endlosen Sequel-/Reboot-/Remake-Kaskade wenigstens medial garantierten Unterhaltungswert – aber das hat THQ Nordic ja nun kurzfristig verschoben...[SONSTIGES] Seit ein paar Wochen läuft die Eishockey-Saison wieder - und die Eisbären-Spielstätte ist nur einen Katzendreisprung von meinem Daheim entfernt, folglich ergeben sich regelmäßig Optionen, in normaler Alltagskleidung overdressed - oder jedenfalls merklich anders gekleidet als die umfangreich beschalten übrigen Anwesenden - einem viel zu kleinen, viel zu schnellen Objekt zu folgen. Fun fact: Die DDR-Eishockeyliga bestand tatsächlich aus genau zwei Clubs.