Männerquatsch-Podcast zur Gamescom 2023 als Retro-Rundgang

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Retro-Rundgang des Männerquatsch-Podcast in der Retro-Area auf der gamescom 2023 ist ab sofort verfügbar. Seit 2018 stellen euch Björn Baranski und Maik Adler in diesen Sonderfolgen die Aussteller der Konferenz vor. Eine Bildergalerie auf der oben verlinkten Webseite liefert euch ergänzende Einblicke zu dieser Folge.

Der Retro-Bereich auf der gamescom erfreut sich in jedem Jahr sehr großer Beliebtheit. Aber bei so vielen verschiedenen Projekten auf über 1.600 Quadratmetern verliert der interessierte Besucher schnell den Überblick. Die Gefahr, etwas Spannendes zu verpassen, ist groß. Nachdem das Männerquatsch-Team im letzten Jahr mit allen Ausstellern sprach, hört ihr in diesem Jahr alle Aussteller, die ganz neu oder wieder neu dabei waren. Dabei sind ein paar Namen aus dem GamersGlobal-Umfeld beziehungsweise der Spieleveteranen.

Im Männerquatsch-Podcast wird über Retrospiele, Gaming, Filme, Serien, Gadgets und Genussmittel gequatscht. Neue Folgen erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat.