PM: Dämonisches Roguelite Corpse Keeper liefert im heutigen Update neues Futter für Albträume (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dämonisches Roguelite Corpse Keeper liefert im heutigen Update neues Futter für Albträume

– Mit gruseligen 25% Rabatt bis zum 25. September –

BEIJING – 18. September 2023 — Corpse Keeper des Action-Strategie-Roguelite im mittelalterlich gotischen Look vom Entwicklungsstudio Melancholia Studio und Publisher Thermite Games , beschwört heute ein neues Inhaltsupdate herauf. Der Steam-Early-Access-Titel bekommt damit neue Kämpfer*innen, Mechaniken und Schwierigkeitsgrade. Stellt noch heute eure untote Armee auf und profitiert noch bis zum 25. September um 19:00h (MESZ) vom 25 prozentigen Rabatt.

Der unheilige Kampf um die Stadt Lenste tobt mit unverminderter Brutalität und nun erheben sich drei neue Streiter*innen aus ihren Gräbern, um an dieser Schlacht teilzunehmen. Lasst den Schwerverbrecher auch nach seinem Tod noch für seine Sünden büßen, nehmt den herumstreunenden Ritter in eure untoten Reihen auf, oder verlasst euch auf das, was von der Äbtissin übrig geblieben ist, um die Kathedrale vom Bösen zu befreien.

Stellt euch im neuen “Level 4″-Schwierigkeitsgrad mit seiner angepassten Verrottungsmechanik einer noch härteren Herausforderung. Reinigt das verwesende Fleisch eurer Armee und stellt den Glanz der Seelenkristalle in der lebensspendenden Fontäne in der verborgenen Kammer des Beraters wieder her. In diesem besonders gefährlichen Bereich ist die Stärke der Gegner erhöht, zudem beherrschen sie neue Angriffsmuster. Bleibt stets auf der Hut und betet, dass der verrückte Ritter, der durch die verfluchten Gemäuer irrt, euren Run nicht vorzeitig beendet.

Erstellt eure eigene untote Armee aus über 30 verlorenen Seelen und schickt sie in den Kampf gegen den Dämon von Lenste. Nutzt die verbotenen Künste der Nekromantie und pflegt eure Truppen mit raren Mitteln, die gegen den Verfall des Fleisches helfen – oder fügt euren Reihen einfach die Überreste eurer gefallenen Gegner hinzu.

Schnetzelt euch durch grausige Goblins und grauenvolle Geister und verbessert euch und eure Armee durch neue Ausrüstung, Waffen und Ressourcen, die eure Feinde hinterlassen. Setzt das Kampfgeschick eurer Truppen in den taktischen Kämpfen gekonnt ein, findet die Balance zwischen Selbsterhaltung und aggressivem Vorstoß und kämpft euch durch sechs schaurige Schauplätze – darunter gespenstische Friedhöfe, verfluchte Bibliotheken und markerschütternde Verliese.

“Corpse Keeper war bereits für seine Herausforderung bekannt, aber mit der Kammer des Beraters haben wir den Einsatz noch einmal erhöht.”, sagt HC Li , Produzent bei Melancholia Studio. “Wir gehen mit großen Schritten darauf zu, zum Launch über 40 Charaktere zu haben und wollen der Community dafür danken, dass sie sich zu Wort gemeldet hat, was zu verschiedensten Features in unserem letzten Update geführt hat.”

Corpse Keeper ist im Steam Early Access zum Preis von 19,50€ verfügbar und unterstützt die Sprachen: Deutsch, Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Spanisch und Japanisch.

Um mehr über Corpse Keeper zu erfahren, sollte man dem offiziellen Twitter -Account folgen und der Community auf Discord beitreten.

Über Melancholia Studio

Melancholia Studio ist ein Entwicklungsstudio, das sich auf die Schöpfung herausfordernder und gleichzeitig fesselnder Gameplay-Erfahrungen fokussiert. Mit einem tiefen Respekt vor dem Können der Spieler*innen und einem guten Verständnis davon, was belohnende Schwierigkeitsgrade ausmacht, arbeitet Melancholia Studio an Spielen, Erfahrungen und Begegnungen die den Spieler*innen auf der ganzen Welt in Erinnerung bleiben.

Mehr über Melancholia Studio , erfährt man auf dem offiziellen Twitter -Account.

Über Thermite Games

Thermite Games ist der Publisher hinter Titeln wie Sophia the Traveler, Corpse Keeper, und Tales of the Neon Sea. Thermite Games wurde 2020 gegründet und besteht aus jungen, passionierten Spieleenthusiast*innen und Branchenprofis. Der Sitz der Firma ist in Beijing, China.

Mehr zu Thermite Games fährt man auf der offiziellen Webseite und dem offiziellen Twitter- Account.