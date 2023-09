PM: Invasion ist das ultimative Einzelspieler-Erlebnis in Mortal Kombat (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heutzutage ist es alles andere als leicht, sich für ein Kampfspiel zu entscheiden. Bei der großen Auswahl an fantastischen Spielen weiß man kaum, in welchem man sich als Nächstes verlieren möchte. Mortal Kombat 1 könnte hier genau die richtige Wahl sein, da das Spiel eine große Vielfalt an Inhalten bietet, die an frühere Titel der Reihe wie Mortal Kombat: Deception und Deadly Alliance erinnern. Ihr könnt euch in altbewährte Modi wie Versus, Training, Tutorials, den klassischen Towers-Modus oder in die Kampagne stürzen, in der ihr eine neue Geschichte erlebt, die die Dimensionen aus dem Gleichgewicht bringt. Und falls ihr euch an etwas Neuem versuchen möchtet, empfehlen wir euch den Invasion-Modus, der nicht nur die Handlungsstränge rund um die Verteidigung des Universums weitererzählt, sondern auch Rollenspiel-Elemente beinhaltet.

In Mortal Kombat 1 geht es darum, eure Zeitlinie zu schützen– eine Aufgabe, der ihr euch im Invasion-Modus stellt. Ihr werdet mit der Mission betraut, mit euren Lieblingscharakteren und -Kameos Eindringlinge zu bekämpfen, die von bösartigen Versionen von Scorpion bis hin zum ulkigen Ninja Mime reichen.

All dies spielt sich an verschiedenen Orten auf Weltkarten ab, die an Spielbretter erinnern. Den Anfang macht Johnny Cages Villa, in der es spuken soll. Während ihr die verschiedenen Karten bereist, müsst ihr euch in Kämpfen beweisen, in denen ihr Erfahrungspunkte, ausrüstbare Gegenstände, Spielwährung und wichtige Objekte erhaltet, mit denen ihr im Spiel Fortschritte macht. Was den Modus allerdings zum Muss für jeden Spieler macht, sind die freischaltbaren Anpassungsgegenstände für eure Charaktere; Inhalte, die euch einen Blick hinter die Kulissen gewähren; sowie weitere Kameo-Kämpfer. Es lohnt sich also allemal, den neuen Modus auszuprobieren.

Die Mortal Kombat-Fans unter euch könnte der Modus an „Towers of the Krypt“ erinnern – und damit liegt ihr alles andere als falsch, denn Invasion entwickelt solche klassischen Modi weiter und vereint sie. Genau wie im Towers-Modus sorgen Minispiele wie „Test Your Might“ zwischen Kämpfen für Abwechslung. In einigen Gebieten müsst ihr sogar Türme einnehmen, wodurch ihr haufenweise Erfahrungspunkte und Spielwährung einheimsen könnt. Mit Inhalten wie diesen spielt sich Invasion wie die ultimative Huldigung der Spielereihe. Der Modus bietet noch zahlreiche weitere Inhalte, die Fanherzen höher schlagen lassen, z.B. Kämpfe gegen die tödliche Allianz von Shang Tsung und Quan Chi, einen angreifenden Scorpion, der wie die klassische Version des Charakters aussieht, Amulette verschiedener Elemente, wie Raiden sie besitzt, und sogar einen verborgenen Kollector, der euch Gegenstände zum Kauf anbietet.

Im Invasion-Modus kommt jeder auf seine Kosten, doch besonders langjährige Kampfspiel-Enthusiasten– allen voran Fans der Mortal Kombat-Reihe– könnten hier ihr zweites Zuhause finden. Die freischaltbaren Gegenstände zur Anpassung eurer Lieblingscharaktere machen den besonderen Reiz dieses Modus aus, aber auch die restlichen Inhalte laden zum Verweilen ein. Kämpfer mit anpassbaren Angriffsgegenständen auszustatten und mit ihren Werten herumzuexperimentieren, ist eine unterhaltsame Nebenbeschäftigung. Und mit Gegnerscharen gespickte Wege, die es zu erobern gilt und auf denen zufällig erscheinende Spielelemente wie hinabregnende Feuerbälle und Fallen warten, erweitern das Spielerlebnis um eine überraschende, witzige Komponente. Wenn eine Kreissäge, die aus dem Nichts erscheint und euch mitten im Kampf in der Luft zerschneidet, nicht witzig ist, dann wissen wir auch nicht.

Und auch Einsteigern hat der Modus einiges zu bieten: Im Invasion-Modus könnt ihr nicht nur haufenweise Spaß haben, sondern auch eure Fähigkeiten verbessern. Etwa, wenn ihr in Tutorial-Kämpfen lernt, wie ihr richtig blockt, bestimmte Angriffe kontert und mehr über Kampfgrundlagen erfahrt. Ein Feature bietet euch sogar die Möglichkeit, gegen Gegner anzutreten, die ihre konterbaren Angriffe langsamer ausführen, damit ihr lernt, wie ihr sie unterbrechen und euch im Kampf einen Vorteil verschaffen könnt.

Wenn ihr vorhabt, im Invasion-Modus in anderen Zeitlinien zu kämpfen, haben wir einige Tipps für euch parat. Wir legen euch beispielsweise ans Herz, jeden möglichen Pfad zu spielen. Außerdem solltet ihr möglichst viele Schlüssel suchen, um in den verschiedenen Gebieten voranzukommen. Darüber hinaus solltet ihr versuchen, alle Türme einzunehmen, auf die ihr im Spiel stoßt. Türme bieten euch die Gelegenheit, viele Gegner an einem Ort zu bekämpfen, um so noch mehr Spielwährung und Erfahrungspunkte zu sammeln. Und zu guter Letzt solltet ihr den Invasion-Modus nutzen, um auch mal andere Charaktere als euren üblichen Kämpfer und Kameos zu spielen. Wenn ihr immer mit demselben antretet, entgeht euch die Chance, mithilfe der neuen Features das Kämpfen mit einem neuen Charakter zu erlernen. Tobt euch in diesem Modus voll aus.

Invasion ist ein Modus, der die erfolgreichsten und beliebtesten Elemente in der Einzelspieler-Geschichte von Mortal Kombat in sich vereint, und wird langjährigen Mortal Kombat-Fans wie eine Zeitreise durch die Inhalte der Spielereihe vorkommen. Und auch für Neulinge der Reihe stellt er einen großartigen Einzelspieler-Modus dar, in dem sie unzählige Stunden zubringen, mehr über die Hintergründe des Mortal Kombat-Universums erfahren und an ihrer Wettbewerbsfähigkeit feilen können. Schließt euch dem Widerstand gegen die Eindringlinge an, wenn Mortal Kombat 1 am 19.September für PlayStation 5 erscheint.