PM: 6 PlayStation VR2-Actionspiele, die ihr nicht verpassen dürft! (Sony Playstation Blog)

Die PlayStation VR2-Technologie ermöglicht es euch, Spiele noch immersiver als jemals zuvor auf eurer Konsole zu erleben. Falls ihr ein Herz für adrenalintreibende Action haben solltet, möchten wir euch nun 6 PSVR2-Spiele empfehlen, die ihr nicht verpassen dürft!

Im Ego-Shooter Firewall Ultra könnt ihr euch in spannende Multiplayer-Gefechte stürzen. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Elitekontraktors, um gemeinsam mit anderen Kontraktoren Geheimmissionen zu erfüllen. Mit jedem abgeschlossenen Auftrag erhaltet ihr Zugriff auf neue Ausrüstung und Waffen, die euch weitere Möglichkeiten eröffnen.

Es steht euch frei, ob ihr euch in PvP-Schlachten beweist, in denen zwei Viererteams gegeneinander antreten, oder ob ihr stattdessen lieber gemeinsam mit anderen Mitspielern einen PvE-Koop-Modus aufmischt, über den ihr in diesem Artikel mehr erfahren könnt.

Dank des PSVR2 Sense-Controllers erlebt ihr die Shooter-Action hautnah mit und die PSVR2 Sense-Technologie lässt euch noch präziser auf die Spielumgebung reagieren.

Firewall™ Ultra

39,99 Euro

In den ersten beiden Horizon-Games haben wir mit Heldin Aloy allerlei aufregende Abenteuer erlebt. In Call of the Mountain gönnt sich unsere schlagfertige Protagonistin jedoch eine kleine Pause, denn darin übernehmt ihr diesmal die Kontrolle über einen neuen Charakter namens Ryas.

PSVR2 ermöglicht es euch, die ohnehin bereits atemberaubend schöne Spielwelt auf eine Art und Weise zu erfahren, wie es die Hauptteile der Reihe nicht vermögen. Das Gameplay ist sehr eingängig und die Aussichten, die ihr nach einer anspruchsvollen wie kräftezehrenden Kletterpartie genießen könnt, sind alle Anstrengungen wert.

Horizon Call of the Mountain™

69,99 Euro

Für Multiplayer-Fans lohnt sich indes definitiv ein genauerer Blick auf den Mehrspieler-Shooter Pavlov. Der Titel bietet euch verschiedene Spielmodi, in denen ihr gegen andere Spieler im PvP antreten oder im Koop gemeinsam mit ihnen spielen könnt. Besonders der TTT-Modus sticht hier heraus, in dem ihr Verräter unter euren Mitspielern finden müsst.

Darüber hinaus verdient sich insbesondere die hervorragende Waffenhandhabung ein Sonderlob, denn diese fühlen sich nicht nur angenehm direkt, sondern auch sehr natürlich an. Hier erwartet euch eine Shooter-Erfahrung, die ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Pavlov

24,99 Euro

Erstmals wurde Pistol Whip im Jahr 2019 veröffentlicht und im Februar 2023 wagte der Rhythmusspiel-Shooter-Mix den Sprung auf PS4 & PS5 sowie die PSVR2. Hierbei handelt es sich jedoch nicht nur um einen simplen Port, denn die Verantwortlichen haben vor allem das Eye-Tracking deutlich überarbeitet und generell die Steuerung verbessert.

Mit zahlreichen neuen Inhalten, etwa mehreren Kampagnen-Modi, erwartet euch hier zudem ein umfangreiches wie gleichermaßen grafisch wunderschönes Paket. Das rhythmische Shooter-Gameplay fühlt sich absolut fantastisch an und habt ihr erst euren eigenen Takt in den spaßigen Actionszenen gefunden, werdet ihr so schnell nicht mehr aufhören können.

Pistol Whip PS4 & PS5

29,99 Euro

Mit dem siebten Hauptteil seiner legendären Resident Evil-Reihe hat Capcom den Schritt gewagt, die Action der direkten Vorgänger zu reduzieren und stattdessen den Horroranteil wieder zu erhöhen. Letzteres funktionierte insbesondere deshalb so gut, weil ihr das düstere Survival-Abenteuer erstmals aus der Ego-Perspektive erlebt habt. In Kombination mit VR wird euch dabei mehr als nur einmal der Angstschweiß auf der Stirn stehen.

In Resident Evil Village verschlägt es euch in der Rolle von Ethan Winters in ein entlegenes Dorf, in dem blutrünstige Werwölfe, Vampire und weitere Monster ihr Unwesen treiben. Hier erwartet euch eine der eindringlichsten Gaming-Erfahrungen, die ihr derzeit mit PSVR2 machen könnt, denn diese hebt das packende Erlebnis auf eine ganz neue Stufe.

Falls ihr danach nicht genug von der ikonischen Survival-Horror-Saga bekommen können solltet, dürft ihr euch schon jetzt auf Nachschub freuen, denn Capcom arbeitet derzeit an einem VR-Modus für das Remake des Kultspiels Resident Evil 4.

Resident Evil Village PS4 & PS5

39,99 Euro

In Synapse schlüpft ihr in die Rolle eines Agenten der etwas anderen Art. Aufgrund eurer telekinetischen Kräfte dringt ihr in den Verstand eurer Gegner ein und richtet darin gewaltigen Schaden an. Mit euren übersinnlichen Fähigkeiten und einem großen Waffenarsenal bahnt ihr euch einen Weg, um immer tiefer in die Gedankenwelt eurer Feinde vordringen zu können.

Das Spiel wurde exklusiv für PSVR2 geschaffen und zeigt euch wunderbar, was diese Technologie alles leisten kann. Hier erwartet euch ein ungemein fesselndes wie schnelles VR-Erlebnis, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unserer kleinen Liste angelangt. Fallen euch noch weitere tolle PSVR2-Shooter ein? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!

Synapse

35,99 Euro