Combat Mission: Erster Pre-Turnier-Livestream heute ab 17 Uhr

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 25. September startet das Combat Mission Grand Tournament (wir berichteten). Gespielt wird in den drei Disziplinen "Battle for Normandy", "Red Thunder" und "Cold War". Heute um 17 Uhr CEST startet der erste von zahlreichen Livestreams zur Vorbereitung auf das große Event. Gesendet wird auf SlitherineTV, dem offiziellen Twitch-Kanal von Slitherine.

Los geht es mit Richard Yorke, der mit "Valley of Ashes" das erste Szenario für alle Teilnehmer des Cold-War-Turnierteils vorstellt. Im Morgengrauen treffen darin US-Truppen auf die Sowjets. Ihr könnt euch übrigens noch für die Teilnahme in einer oder auch allen drei Disziplinen registrieren.