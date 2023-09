PM: Wie eure Entscheidungen in der Charaktererstellung von Baldur’s Gate 3 den weiteren Spielverlauf beeinflussen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Team von Baldur’s Gate 3 glaubt daran, dass große Freiheiten bei der Charaktererstellung oft die besten Rollenspielerfahrungen ausmachen – ganz gleich, ob ihr ein Githyanki-Krieger aus der Astralebene seid, einen Tiefling-Barbaren verkörpert, der gerade erst aus der Hölle gekrochen ist oder ob ihr eine Version von euch selbst spielt.

Spielern die Möglichkeit zu geben, sich in unserem Spiel auszudrücken, war während der gesamten Entwicklung ein wichtiger Grundsatz. Im Verlauf der letzten sechs Jahre haben wir neue visuelle Optionen hinzugefügt, mit denen ihr euren Charakter personalisieren könnt. So habt ihr die Freiheit, eurer Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen und einen Helden zu erschaffen, der zu euch passt.

Aber die Charaktererstellung in Baldur’s Gate 3 geht unter die Haut. Schauen wir uns doch mal genauer an, inwiefern sich die Entscheidungen, die ihr während der Charaktererstellung trefft, im Spiel widerspiegeln und welchen Einfluss sie mitunter auf den Verlauf eurer Reise durch die Vergessenen Reiche haben.

Euer Spielerlebnis in Baldur’s Gate 3 wird nicht nur von euren Handlungen im Spiel beeinflusst, sondern auch davon, für welchen Helden ihr euch entscheidet. Und das beginnt bereits bei der Charaktererstellung.

Ein Halbling-Paladin aus den Reihen der Wayward Wardens hat aufgrund seines Hintergrunds als Scharlatan Schwierigkeiten, sich an seinen Eid zu halten. Ein Halbork-Barde und Akolyth mit einer Vorliebe fürs Lautenspiel und einer noch größeren Leidenschaft für Blutopfer. Jeder Spieldurchgang in Baldur’s Gate 3 wird von der Klasse, Rasse, Unterklasse und dem Hintergrund beeinflusst, für die ihr euch bei der Charaktererstellung entscheidet. So wird jede Reise genauso einzigartig wie euer Charakter selbst.

Andere Charaktere, auf die ihr unterwegs trefft, reagieren in Abhängigkeit von diesen Faktoren ganz unterschiedlich auf euch. Manche heißen euch als ihresgleichen willkommen– ein Tiefling unter Tieflingen– und gewähren euch besondere Einblicke, die später noch nützlich werden könnten. Andere zeigen sich euch gegenüber argwöhnisch– wenn ihr beispielsweise ein Anhänger von Selune in einem Tempel von Shar seid– und sind nur darauf aus, euch auszuschalten, wenn ihr sie nicht vom Gegenteil überzeugen könnt.

Die Hintergrundziele sind eine Reihe von geheimen Zielen, die ihr freischalten könnt, indem ihr eurem Rollenspielcharakter gerecht werdet. Ein Unterhaltungskünstler sehnt sich nach Publikum und will sich vielleicht an einem Theaterstück mit einem Automaton versuchen oder zur Muse der Bardin Alfira werden. Ein Volksheld will, dass sein Name in aller Munde ist, und wird dafür gute Taten und heldenhafte Rettungsmissionen vollbringen.

Auch eure Klasse und Herkunft spiegelt sich darin wider, wie euer Charakter mit seiner Umwelt interagiert– mit situationsgebundenen Dialogen, Reaktionen auf bestimmte Umgebungen oder Erkenntnissen, die auf dem jeweiligen Hintergrund basieren. Ein Githyanki-Kleriker verfügt vielleicht über das nötige Wissen, um Frieden zwischen zwei lang verfeindeten Klans zu stiften. Ein Tiefling-Barbar weiß vielleicht nur, wie er seinen uralten Zorn entfachen kann.

Aber wie groß ist der Einfluss, den die Reaktionen eures Charakters auf euer Spielerlebnis haben? Versucht es mal mit diesem Blickwinkel: In BG3 habt ihr die Wahl zwischen 12 Klassen, 11 Rassen, 46 Unterklassen und 12 Hintergründen, die eurem Charakter mehr Tiefe verleihen und bestimmte Fähigkeiten verbessern können. Allein für die Duergar-Unterklasse gibt es über 200 Dialogoptionen, die speziell für diese Unterklasse entworfen wurden. Der Grad der Reaktionen variiert zwar zwischen den Rassen und Klassen, jedoch wird jede Kombination einen großen Einfluss darauf haben, wie ihr Faerûn erlebt.

Wie sieht ein Held eigentlich aus? In Baldur’s Gate 3 geben wir den Spielern die Möglichkeit, alles an ihrem Charakter anzupassen – von dem Muster ihrer Sommersprossen über Narben bis hin zur Farbe der Augen.

Mit dem dynamischen Vitiligo-Schieber können die Spieler das Aussehen ihres Charakters genauestens anpassen, sodass seine einzigartige Hautzeichnung sichtbar wird.

Die Schieber, mit denen ihr das Grau eurer Haare und euer Alter anpassen könnt, sorgen dafür, dass ihr euch nicht auf ein voreingestelltes Alter festlegen müsst, sondern es nach euren Wünschen personalisieren könnt.

Die Spieler können außerdem die Größe ihres Charakters anpassen. Dabei sind auch kräftige Körperformen für nahezu alle spielbaren Rassen verfügbar– so kann ein für gewöhnlich gertenschlanker Elf in eine imposante Erscheinung verwandelt werden.

Auf dem Anpassungsbildschirm findet ihr außerdem eine große Vielzahl an Haaroptionen, mit denen ihr eure Mähne in jedem Farbton einfärben könnt– von Neonpink bis hin zum Oppenheimer-Schwarz, das eure Existenzangst zur Geltung bringt. Ihr könnt auch noch eine zweite Hightlight-Haarfarbe hinzufügen.

Die 66 Frisuren bieten einen großen Spielraum für Experimente auf der haarigen Seite der Fantasy. Haare sind für jede Rasse und jede Körperform verfügbar und werden nicht von Körperformen eingeschränkt. Ein hünenhafter Halbork kann die niedlichen Zöpfe eines Milchmädchens tragen. Ein Halbling kann die Frisur eines Wikingerkriegers zur Schau stellen. Ein präzise geschnittener Bob passt zu einem himmlischen Halbelf, der gerne mit eurem Manager reden würde. Die Wahl liegt in euren Händen.

Außerdem werdet ihr Optionen entdecken, mit denen ihr Körperform, Geschlecht, Stimme und Pronomen völlig unabhängig voneinander festlegen könnt. Damit könnt ihr einen Charakter erschaffen, der euch am besten repräsentiert oder in dessen Rolle ihr am liebsten schlüpfen wollt – ganz ohne Einschränkungen.

Die Charaktererstellung ist nur der Anfang einer epischen Rollenspielerfahrung, auf die ihr euch begeben werdet. Eurem Abenteuer sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns darauf, die unglaublichen Geschichten zu hören, die ihr erschafft– jede davon genauso einzigartig wie eure Charaktere. Baldur’s Gate 3 ist jetzt für PlayStation 5 erhältlich.