Moonstone Island: Kreaturen sammelnde Life-Sim erscheint am 20.9.

PC Switch Linux MacOS

Mit einem neuen Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt, haben Indie-Entwickler Studio Supersoft und Publisher Raw Fury kürzlich enthüllt, dass die Kreaturen sammelnde Life-Sim Moonstone Island am 20. September 2023 für PC zum Preis von 19,50 Euro mit 15 Prozent Einführungsrabatt erscheinen soll. Ein Termin für die Switch-Version ist noch nicht bekannt.

Euer Dorft sendet junge Alchemisten für ein Jahr fort, um ihre Ausbildung abzuschließen. Darum verbringt ihr ein Jahr fernab der Heimat auf einer Insel in den Wolken und schließt dort Freundschaften, braut Zaubertränke, zähmt Geister und testet die Stärke eurer Geistergruppe in kartenbasierten Begegnungen, um eure Alchhemie-Ausbildung abzuschließen. Ihr sollt auch alte Tempfel, Verliese und feindliche Biome erkunden und so schließlkich das Geheimnis von Moonstone Island lüftn.

Die beworbenen, grundlegenden Features:

Eine wundersame Welt erforschen: Ihr reist mit dem Ballon, dem Besen oder dem Gleiter durch einzigartige Biome, um die entlegensten Winkel der Welt zu erreichen.

Ihr baut, dekoriert und gestaltet ein gemütliches neues Zuhause auf einer der über 100 Inseln in der prozedural generierten Welt.

Ihr werdet ein echtes Mitglied der Gemeinschaft - freundet euch mit euren NPC-Nachbarn an, geht auf Dates und verliebt euch!

Ihr könnt wilde Geister zähmen und euch mit ihnen anfreunden, um an Ihrer Seite in kartenbasierten Kämpfen zu kämpfen.

Ihr erforscht Dungeons, um Upgrades zu verdienen, Beute zu sammeln und Geheimnisse zu lüften.

Ihr könnt euren Alchemisten mit einzigartigen Fähigkeiten und Upgrades optimieren und Dutzende von Gegenständen und Fahrzeugen herstellen, um euch auf die tückische Wildnis vorzubereiten.

Ihr habt auch eine Farm, auf der ihr Pflanzen und Blumen ankbaut, um Tränke zu brauen und Geister zu zähmen.

Durch eine Zusammenarbeit mit dem Team von Re-Logic, den Entwicklern von Terraria, könnt ihr euch mit "Cool Slime" als Geistergefährten anfreunden und mit ihm gemeinsam kämpfen.