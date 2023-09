GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 37/2023 und Ausblick auf KW 38/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 37: Rückblick von Montag, 11. September, bis Sonntag, 17. September 2023

Spiele-Checks

The Wandering Village (zum Spiele-Check)

Vor ziemlich genau einem Jahr ist dieser ungewöhnliche City-Builder in den Early Access gewandert. Vampiro hat das zum Anlass genommen und sich für euch den aktuellen Stand angeschaut. Dabei kam er zur folgenden Erkenntnis: "Charmanter, entspannter oder auch fordernder City-Builder mit innovativen Mechaniken."



(zum Spiele-Check) Vor ziemlich genau einem Jahr ist dieser ungewöhnliche City-Builder in den Early Access gewandert. hat das zum Anlass genommen und sich für euch den aktuellen Stand angeschaut. Dabei kam er zur folgenden Erkenntnis: "Charmanter, entspannter oder auch fordernder City-Builder mit innovativen Mechaniken." Eternights (zum Spiele-Check)

Für seinen zweiten Spiele-Check nahm sich Moriarty1779 ein aktuelles Action-JRPG vor. Eternights erinnerte ihn stark an die Persona-Reihe, was aber nichts schlechtes bedeuten muss. Sein Fazit: "Schmackhafter Apokalypse-Happen mit viel Persona-Vibes und einer sympathischen Truppe."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Das Kautzner Computer-Museum (zum User-Artikel)

Ein wirklich tolles Museum, was Andreas Zahrl (GG-User ZahrlAn) da erschaffen hat. Schön, dass Jürgen seine Eindrücke von seinem Museums-Besuch mit uns geteilt hat. Damit nicht genug, sogar ein Interview mit dem Betreiber passte noch in den Artikel! Falls ihr den Artikel also noch nicht gelesen habt: Worauf wartet ihr noch?



(zum User-Artikel) Ein wirklich tolles Museum, was (GG-User ZahrlAn) da erschaffen hat. Schön, dass seine Eindrücke von seinem Museums-Besuch mit uns geteilt hat. Damit nicht genug, sogar ein Interview mit dem Betreiber passte noch in den Artikel! Falls ihr den Artikel also noch nicht gelesen habt: Worauf wartet ihr noch? Wie Fans die Erinnerung an LCD-Spiele bewahren (zum User-Artikel)

Fangame-Ausgabe Teil 12. Langsam sollte hier einmal jemand überprüfen, ob nicht vielleicht eine (böse?) KI den riesigen Output von Nischenliebhaber erzeugt. Ein Fall für "TheLastToKnow deckt auf" (siehe unten)?! Wie auch immer, es ist ein toller Artikel über eine (von der Allgemeinheit) längst vergessene Spiele-Art geworden!



(zum User-Artikel) Fangame-Ausgabe Teil 12. Langsam sollte hier einmal jemand überprüfen, ob nicht vielleicht eine (böse?) KI den riesigen Output von erzeugt. Ein Fall für "TheLastToKnow deckt auf" (siehe unten)?! Wie auch immer, es ist ein toller Artikel über eine (von der Allgemeinheit) längst vergessene Spiele-Art geworden! Donkey Kong Country 2 (zum User-Artikel)

Den Abschluss bildete in dieser Woche Corlagon, der ebenfalls unermüdlich alte Konsolen-Klassiker ins aktuelle Rampenlicht zieht. In seinem Donkey Kong Country 2-Artikel erinnert er an den Rare-Klassiker aus dem Jahr 1995. Dass er das Spiel mag, versucht er auch in keiner Weise zu verbergen: "Dank exzellentem Gameplay halte ich Donkey Kong Country 2 für den vielleicht besten Plattformer überhaupt."

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

14 Jahre GG: Community-Projekt "Danke, Community!"-Verlosung

Auch an dieser Stelle noch einmal: Herzlichen Glückwunsch zum 14. Geburtstag an GamersGlobal! Falls ihr es noch nicht gemacht habt, tragt euch doch in die Liste der Gratulanten ein und greift nebenbei noch einen der über 100 gespendeten Spiele-Keys ab. Danke an Sisko für die Organisation dieser Aktion!



Auch an dieser Stelle noch einmal: Herzlichen Glückwunsch zum 14. Geburtstag an GamersGlobal! Falls ihr es noch nicht gemacht habt, tragt euch doch in die Liste der Gratulanten ein und greift nebenbei noch einen der über 100 gespendeten Spiele-Keys ab. Danke an für die Organisation dieser Aktion! Play together - The Guild of Thieves

Es ist entschieden: StefanH , Nienlic und crux widmen sich in der 10. Play together-Runde dem Magnetic Scrolls-Textadventure The Guild of Thieves aus dem Jahr 1987. Viel Spaß beim Lurken!



Es ist entschieden: , und widmen sich in der 10. Play together-Runde dem Magnetic Scrolls-Textadventure aus dem Jahr 1987. Viel Spaß beim Lurken! TheLastToKnow deckt auf

Woher kommen die abertausenden wöchentlichen Geister-Kudos für inaktive Benutzer? Sind es die verfluchten Echos längst vergangener Klicks oder, wie Q-Bert euch weismachen möchte, profane "Crawler-Bots"? Und vor allem: Was ist dran an der Maverick-Verschwörung? Gibt es endlich neue Beweise für einen geheimen Zirkel, der im Untergrund EXP für die (möglicherweise von Jörg höchstpersönlich erfundenen?) Kunstfigur "Maverick" sammelt, (vielleicht, um andere User anzuspornen?) oder wird die Redaktion versuchen, den Mantel des Schweigens über das Thema auszubreiten? Antworten gibt es hoffentlich im morgigen MoMoCa!

Ausblick auf KW 38

In dieser Woche muss ich die Spiele-Check-Kristallkugel einmal loben. Nach der Kritik in der letzten Woche kommt die Check-Maschinerie wieder in Schwung und so kann auch die Kristallkugel wieder liefern! Freut euch auf einen beschwipsten Bierbrau-Simulator-Check von Vampiro, einen märchenhaften Puzzle-Action-Check von LRod und einen bunten Skate-Action-Check von SupArai !



und einen bunten Skate-Action-Check von ! Das User-Artikel-Orakel ist derzeit so richtig in Geber-Laune. Kein Wunder, schließlich befinden wir uns wohl gerade im größten User-Artikel-Boom seit Bestehen von GamersGlobal (Claus, du kannst mich gerne korrigieren). Der Output ist so groß, dass derzeit drei Artikel pro Woche erscheinen müssen, um ihn noch irgendwie bewältigen zu können. In der nächsten Woche geht es in den Keller von Nischenliebhaber, in dem thool mit seinem Schwert einmal so richtig aufräumt, gefolgt von TheLastToKnow, der seinen Fokus diesmal auf zotige Zauberei legt (und damit seine Adventure Soft-Serie fortsetzt).

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!