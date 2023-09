Wie seid ihr auf GG unterwegs?

Teaser Diesmal geht es um die Frage, mit welchem Gerät ihr GamersGlobal.de besucht.

Dedizierte Mobilversionen von Websites gibt es nun schon so lange, die Erinnerung daran, wie es früher war, verblasst. In der heutigen Sonntagsfrage möchten wir gerne von euch wissen, wie ihr GamersGlobal ansteuert. Nutzt ihr die Seite vor allem am PC-Browser, um beispielsweise die Screenshots in ganzer Pracht zu sehen? Schaut ihr vor allem auf dem Smartphone in die Kommentarspalten? Vielleicht trägt auch mancher gerne News am Desktop bei, öffnet aber die Testvideos vor allem Mobil, um das Video von dort an den Fernseher weiter zu schicken? Es gibt so einige Möglichkeiten, geht also gerne in den Kommentaren weiter ins Detail.

Danke an Q-Bert, der diese Sonntagsfrage vorgeschlagen hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt wie der gute Q-Bert ebenfalls eine Idee für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.