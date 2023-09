Spider-Man 2: Raytracing in allen Grafikmodi

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das für den 20. Oktober für die Playstation 5 geplante Spider-Man 2 wird in allen drei Grafikmodi (30 fps, 40 fps, 60 fps) Raytracing bieten. Der 40-fps-Modus richtet sich an Besitzer von 120-Hz-Fernsehern, dort ist die Bildfrequenz perfekt durch 40 teilbar. Das verrieten Mitarbeiter von Entwickler Insomniac in einem Interview mit IGN. Dazu kamen weitere Details, wie dass in der Spielwelt mehr zerstörbare Objekte verteilt werden, wobei die Karte doppelt so groß wie im Vorgänger sein soll. Auf ihr werden zudem mit Brooklyn und Queens zwei neue Stadtteile von New York abgebildet.

Zu Spider-Man 2 war bei der San Diego Comic Con ein Story-Trailer veröffentlicht worden. Der Vorgänger Spider-Man wurde auf GamersGlobal sehr positiv bewertet, auch das als Zwischenteil veröffentlichte Spider-Man - Miles Morales bekam eine sehr positive Wertung.

Im neuesten Serienableger könnt ihr nun erstmals beide Superhelden steuern und außerhalb von Story-Missionen auch jederzeit nahtlos zwischen ihnen wechseln.