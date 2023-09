PM: Baby Steps (Devolver Digital) – Gameplay-Trailer im Rahmen der PlayStation State of Play veröffentlicht (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Baby Steps (Devolver Digital) – Gameplay-Trailer im Rahmen der PlayStation State of Play veröffentlicht

Während der gestrigen State of Play wurde der “Just Grapple It”-Trailer für Baby Steps veröffentlicht, der die Genialität der Gameplay-Mechaniken und den schneidenden Humor der Dialoge zeigt.

Seht ihn euch hier nochmal an:

Wir präsentieren: Nate – ein arbeitsloser Sohn, der seine Eltern stets enttäuscht und in seinem Leben sonst wenig Erwähnenswertes vollbracht hat. Bis er eines Tages eine Kraft entdeckt, die tief in ihm selbst schlummerte: Einen Fuß vor den anderen zu setzen. Erkundet mit Nate Schritt für Schritt eine geheimnisvolle Welt. Erwandert die pittoresken Berge, indem ihr bewusst jeden einzelnen Schritt geht und meistert die Physik dieses wortwörtlichen “Walking-Simulators”. Genießt die Aussicht, verliebt euch in die örtliche Tierwelt und findet den Sinn von Nates verschwendetem Leben. Das Spiel verfügt zudem über ein dynamisches Onesie-Verschmutzungssystem und nicht-sammelbare Kopfbedeckungen.

Baby Steps erscheint nächstes Jahr, setzt es schon heute auf eure Wunschliste: https://www.babystepsgame.com/