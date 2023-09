Avatar - Frontiers of Pandora: Neuer Story-Trailer von der State of Play

PC Xbox X PS5

Auch Ubisoft war auf der gestrigen State of Play mit einem Trailer vertreten: Zu sehen gab es neues Material der Adaption Avatar - Frontiers of Pandora, mit dem die Ausgangslage eures von Menschen zum Soldaten ausgebildeten Na'vi zusammengefasst wird. Dazu gibt es kurze Impressionen des Reitens zu Lande und in der Luft sowie vom Kampf.

Avatar - Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X.