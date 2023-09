Crow-Girl - The Spirit of Corruption: Freeware-Adventure von Steve Ince

PC

Der britische Autor und Gamedesigner Steve Ince, unter anderem bekannt von der Baphomets Fluch-Reihe, hat quasi "über Nacht" via Twitter (X) ein kostenloses Point-and-Click-Adventure zum Download bereitgestellt. Crow-Girl - The Spirit of Corruption basiert auf Online-Comic-Strips, die ebenfalls aus der Feder von Ince stammen und die er kürzlich in einem Sammelband auch auf Papier veröffentlicht hat.

Mit Crow-Girl spielt ihr eine außergewöhnliche Frau mit "magischen Krähen-Kräften", die ihr auch während des Abenteuers beliebig ausprobieren könnt. Ihr steuert Crow-Girl wie in einem klassischen Point-and-Click-Adventure mit der Maus durch die handgezeichneten comichaften Kulissen. Per Linksklick auf einen Hotspot könnt ihr mögliche Aktionen wählen, und um die Rätsel zu lösen steht euch neben eurer Magie selbstverständlich auch ein Inventar mit all euren gesammelten Gegenständen zur Verfügung.

Das Spiel ist derzeit nur in einer englischen Version ohne Sprachausgabe für PC erhältlich. Ihr könnt es direkt unterhalb dieser News herunterladen. Es wurde mit dem Unity-Plugin Adventure Creator erstellt, das wir euch in diesem User-Artikel vorgestellt haben.