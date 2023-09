PM: Avatar: Frontiers of Pandora - Neuer Trailer zeigt Story-Details und Na'vi-Clans (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 15. September 2023 - Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC. Ein neuer Story-Trailer enthüllt nun weitere Details über die Reise des Helden sowie die Na'vi-Clans, die den Spielenden helfen können, Pandora vor der RDA zu schützen.

Weitere Details zum Spiel gibt es auf Ubisoft News unter: https://ubisoft.com/r/avatar/pandora_story

​Angebote zu Avatar: Frontiers of Pandora gibt es im offiziellen Ubisoft Store.

​© 2023 Ubisoft Entertainment. Alle Rechte vorbehalten. Avatar: Frontiers of Pandora™ und das 20th-Century-Studios-Logo sind Markenzeichen von 20th Century Studios. Lizensiert für Ubisoft Entertainment durch 20th Century Studios.